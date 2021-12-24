Öksüzoğlu’nun “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” Şehitler Haftası dolayısıyla LAÜ’de

21-25 Aralık Kıbrıs Şehitler Haftası kapsamında Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi ve LAÜ Türkoloji Kulübü bir etkinlik düzenledi. Programda Kıbrıslı Türk mücahit, şair, müzisyen ve ressam Oktay Öksüzoğlu LAÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerine konferans verdi.

Konferansın açılış konuşmasını Oktay Öksüzoğlu’nun son kitabı olan Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı’nın ön söz yazarı ve LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız yaptı.

Konuşmasını Kıbrıs Türklerinin yakın tarih içinde -özellikle 1963-1974 yıllarında- gösterdikleri azim, özveri, verdikleri mücadele; çektikleri acı, maruz kaldıkları baskı ve felaketler üzerinde özellikle durarak sürdüren Yıldız, Türk dünyasında büyük bir destan yaratan Kıbrıs Türklerinden övgüyle söz etti. 58 yıl önce henüz 22 yaşındayken “mazgalının başında” mücahitliğe başlayan Oktay Öksüzoğlu’nun şairlik yönünü, şiir serüvenini ve Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı’nı kısaca değerlendirdi. Bu destana yansıyan eski günlerin güzelliğine hasreti, bir yandan da o güzellikleri boş hayaller uğruna yok edenlere karşı duyulan nefreti vurguladı. Şair Öksüzoğlu’nun ifadesiyle “Barışı kurşunlayıp huzuru yok edenler”in Türkler değil Rumlar olduğunu söyledi.

Oktay Öksüzoğlu gür sesi ve hitabetiyle dinleyenleri etkiledi. Henüz 18 yaşında iken (1959) ilk şiir kitabı Gel Mehmet’i yayımlayan şair, şimdiye dek kırk kitap yazdığını söyledi.

Öksüzoğlu, “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı”; “Mücahit Ordusu”; “Mehmetçik Kıbrıs’ta”; “Dualar”; “Neler Çektik Biz Neler”; “Barış Güneşi Doğarken”; “Şehitlerime Sesleniş” şiirlerinden parçalar seslendirdi.

Kapanış konuşmasını yapan Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Oktay Öksüzoğlu’nun Kıbrıs Türk şiirinde çok önemli bir yere sahip olduğunu, özellikle destan şiirinde Türk destan geleneğini devam ettirdiğini belirtti ve Kıbrıs’ın Milli Şairine LAÜ Yönetimi adına Teşekkür Belgesi sundu.