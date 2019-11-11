Oğuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz’la görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile görüştü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de temaslarda bulunan Oğuz, Poyraz’la Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

OĞUZ, OKTAY VE PAKDEMİRLİ İLE GÖRÜŞECEK

Bakan Oğuz, Türkiye saati ile saat 18.00’de TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve saat 18.45’te ise mevkidaşı Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelecek.

OĞUZ, KURTULMUŞ İLE DE BİRARAYA GELECEK

Bakan Oğuz, yarın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile görüşecek, ardından akşam saatlerinde Ankara’dan ayrılacak.