Kıbrıs

Oğuz “Çiçek hastalığı kontrol altında”

7 Ocak 2020
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Dursun Oğuz

Dipkarpaz’da haycanlarda görülen çiçek hastalığına karşı karantina tedbirleri alındı.

Bölgedeki hayvanların ve damızlıkların satışı durdurulurken, 5 kilometrekarelik alanda aşılama yapıldı.
Konu bugün Meclis’in de gündemine taşındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hastalığın kontrol altına alındığını belirtti.

Dipkarpaz’da hayvanlarda görülen çiçek hastalığına yönelik karantina tedbirleri alındı.

Bölgedeki hayvanların ve damızlıkların satışı durdurulurken, bölgeye giriş ve çıkışlara ilaçlı halılar konularak, araçlarla hastalığın bölge dışına taşınması engelleniyor.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı gündem dışı konuşmada hastalığa karşı gereken ciddiyetin görsterilmediği gerekçesiyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve hükümete eleştiriler yöneltti.

Karantina tedbirlerinin alınmasına rağmen henüz kriz masası oluşturulmamasını eleştiren Şahali, ülkede ciddi bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bakan Dursun Oğuz da çiçek hastalığıyla ilgili komite kurulduğunu belirterek, bölgede gözlemleme ve dezenfekte yapıldığını, hasta hayvanların uyutulduğunu, hastalığın kontrol altına alındığını söyledi.
Oğuz, 8 ekip kurulduğunu, çiçek hastalığının geçen Cuma günü bir çiftlikte daha görülmesi üzerine aşılamaya başlandığını, üreticiyi bilinçlendirmek için eğitim verildiğini anlattı.

Kasım ayında hastalığın belirgin olduğunu ve kendilerinden gizlendiğini kaydeden Oğuz, Veteriner Dairesi Müdürünün görevden alınmasının nedenlerinden birinin de bu konu olduğunu ifade etti.

Oğuz, Sadece Dipkarpaz’da değil diğer bölgelerde de gerekli denetimlerin yapıldığını ve hastalığa rastlanmadığını vurguladı.



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