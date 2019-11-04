Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim seminerleri

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından öğretmenlere yönelik düzenlenen mesleki gelişim seminerleri bugün devam etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, seminerler için bugün Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yapılan açılışa Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Danışmanı Doç. Dr.Mustafa Sever, bakanlık yetkilileri, öğretmenler ve idareciler katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, göreve geldikleri dönemde tüm öğretmenlerle birlikte hareket ederek, ülkenin geleceğini şekillendirme arzusunda olduklarını belirtti. Çavuşoğlu, geleceği şekillendirirken bakanlık olarak öğretmenlerin gelişimi için de sunulacak her fırsatı sunmak istediklerini söyledi.

Eğitimin sürekli değişip, geliştiğini; yeni yönetim ve eğitim modellerinin ortaya çıktığına dikkat çeken Çavuşoğlu, okul yöneticilerinin kendilerini geliştirme noktasında iyi bir noktada olduklarını dile getirdi.

Ülkenin konjektürel yapısına bağlı olarak, yıllardır edindikleri alışkanlıkları değiştirmeye başladıklarını ancak gelinen noktada dünyanın hızına yetişmeleri gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, bu hıza yetişmeleri için bakanlık olarak öğretmenlerin gelişimine katkıda bulunmak adına herşeyi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

“Bu küçük coğrafyada globalleşen büyük insanlar yetiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, “Bunun için dünyada ne konuşuluyorsa, ne yapılıyorsa onu konuşmalı ve yapmalıyız. Hem kendimizi hem de ülkemizi geliştirmeliyiz” dedi.

“Çocuklarımızı, halkımızı ve ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyabilmek için hep birlikte büyük bir emek ortaya koymalıyız” diyen Çavuşoğlu, çıktıkları yolda öğretmenlerle birlikte olduklarını ve çıkılan yolun da ülkeye hizmet yolu olduğunu anımsattı. Çavuşoğlu konuşmasının sonunda eğitimlere katılacak öğretmen ve idarecilere başarılar dileyerek, düzenledikleri eğitimlerin devamının geleceğini söyledi.

“Türkçe’nin İkinci Dil Olarak Öğretimi” ve “Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi” konularını kapsayan seminerler 8 Kasım’a kadar devam edecek. Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefkoşa Açıköğretim Fakültesi ve Türk Maarif Koleji’nde gerçekleşecek seminerlerde toplam 30 saat eğitim verilecek.