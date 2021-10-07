Öğrenciler Lefkoşa Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek mama bağışladı

Öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Lefkoşa Hayvan Barınağı’na ziyaretler gerçekleştirip, mama bağışında bulundu. 1 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilere hayvan sevgisi, hayvanları korumanın ve barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemi aktarıldı.

Çocuklar sevimli dostlarla bir araya geldi

Levent Primary School, Levent Kolej, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi,

Masal Bahçesi Kreşi, Little Hands, Haydar Paşa Ticaret Lisesi İzci Ekibi, Necat British College ile LTB EL Ele Kreşi öğrencileri sevimli dostlarla ilgilenerek, barınağı gezdiler. LTB Sevimli Dostlar ekibi ziyaretçilere barınakla ilgili hazırlanan kitapçıkları hediye etti.

Dikmen İlkokulu öğrencileri ise toplamış oldukları bağışı barınağa ulaştırdı.

Ayrıca, LTB Sevimli Dostlar ekibi SOS Çocuk Köyü, Güzel Sanatlar Ortaokulu ile Dokuz Eylül İlkokulu’na giderek oradaki öğrencilere barınak ile ilgili bilgiler aktardılar.

Okul öğretmenleri de, şehirdeki sevimli dostlar için önemli olan merkezi sahiplenip, onlara güzel bir yaşam olanağı sunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Sevimli Dostlar ekibine teşekkür etti.

Lefkoşa Hayvan Barınağı bugüne kadar yüzlerce köpeğe yuva ve koruma sağlamakla beraber, sadece barınma ve beslenme ihtiyaçları ile değil, aynı zamanda kayıt işlemleri, sağlık kontrolleri, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirilmeleri ile de ilgilenen bir merkez olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. 20 adet kedi yuvasını kedi popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere yerleştiren LTB Sevimli Dostlar ekibi, şehrin çeşitli noktalarında sokak hayvanları için de 9 adet mama ve su istasyonu ile her gün mama ve su ihtiyacını karşılıyor.

“Satın Alma, Sahiplen”

Barınaktaki dostlarımızın sahiplenilmesi, sokak hayvanlarının kontrolsüz nüfusunu kontrol altına almayı sağladığı gibi, daha az maliyetle, bir cana güvenli bir yaşam ve bir yuva imkanı da sağlıyor. Barınaktaki sevimli dostları sahiplenmek isteyenlerin LTB’ye kayıt yaptırması, köpeğe ruhsat çıkarması ve köpek için uygun bir yere sahip olması gerekiyor. Yurttaşların barınakla ilgili her türlü bilgi için 0533 868 3377 nolu telefondan belediyeye ulaşabilmeleri mümkün iken, 12.00-14.00 saatleri arasında da Sanayi Bölgesi’nde (Araç Muayene binası yanı) yer alan barınağa giderek sevimli dostlarımızı ziyaret edebilirler.

LTB Sevimli Dostlar Web Sitesi 15 Ekim’de Yayında

LTB Sevimli Dostlar ekibinin yapmış olduğu tüm çalışmalara ilişkin ayrıntılı haberlerin yer alacağı www.ltbsevimlidostlar.com web sitesi 15 Ekim’de hizmete sunulacak. Site üzerinden sahiplenilebilecek sevimli dostlar güncel olarak yer alacak, ayrıca Barınağa online maddi destek yanında sevimli dostların ihtiyacının karşılanması da sağlanabilecek.