Kıbrıs

Oero Trading Ltd, SOS Çocukköyü Derneğinin kurumsal destekçisi oldu

31 Mayıs 2019
oero trading ltd

Oero Trading Ltd SOS Çocukköyü Derneğinin kurumsal destekçisi oldu. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü olması nedeniyle, projenin topluma duyurusunu SOS Çocukköyü Derneği ve Oero Ltd yetkilileri katılımı ile düzenlenen basın toplantısında yapıldı. SOS Çocukköyü Derneği adına yönetim kurulu başkanı Buğra Akter ve Oero Trading Ltd adına direktör Seda Özberkman hazırlanan sosyal sorumluluk projesine imza koydular.

oero

Basın toplantısında imzalanan ortak anlayış metni ile resmi olarak 1 Haziran 2019 tarihinde proje başlayacak.

Imzalanan ortak anlayış metnine göre Oero Trading Ltd bünyesinde bulunan Alpro ürünlerinin satışından elde edilen gelirin bir bölümünün SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlayacaktır. Sosyal sorumluluk projesi 01 Haziran – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Bu projenin en önemli yanı projeden sağlanacak olan bağışın çocukların sağlık giderlerini karşılamak için kullanılacak olmasıdır.

2019 yılı için SOS Çocukköyü Derneği tarafından bakım ve destek verilen çocukların sağlık giderleine katkıda bulunacak olan Oero Trading Ltd. geçtiğimiz yıllarda da derneğe çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile destek olmuştu.

 

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