Ödüllü yönetmen öğrencilerle bir araya geldi

“3Devi” isimli filmi ile “Silk Road Film Awards (SRFA)” Cannes 2021 yarışmasında 4 ödül kazanan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi 2003 mezunu Ashvin Matthew, UKÜ’lü öğrenciler ile bir araya geldi.

UKÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Merkezi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte, Ashvin Matthew öğrencilere alan seçimi ve mezuniyet sonrası deneyimleri hakkında paylaşımlarda bulundu.

Matthew, öğrencilere mezuniyetleri öncesinde alanlarını seçmenin önemli olduğunu aktarark, “Öğrencilik yıllarımda alanla ile ilgili her fırsatı değerlendirip farklı şeyler denemek istiyordum. Sizlere de karşınıza çıkan her fırsatı iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum” dedi. Üniversite eğitim süreci ile eş zamanlı olarak Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun radyosunda çalıştığını söyleyen Matthew, bu sürecin ona gerçekten ilgilendiği alanın radyo olmadığını gösterdiğini ve mesleki seçimine faydası bulunduğunu kaydetti.

Matthew, üniversite yıllarında ve sonrasında tiyatro ile ilgilendiğini de aktararak, “Mezuniyet sonrası ülkeme döndüğüm zaman tiyatro oyununda Bollywood ünlü aktrislerinden birinden film teklifi aldım. Böylelikle sinemaya yöneldim” şeklinde konuştu.

Toplamda 14 filmde rol aldığını ve sonrasında kendi firması olan Altered Ego Entertainment’ı kurduğunu dile getiren Matthew, senarist ve yönetmenliğini yaptığı İlk filmi ‘3Devi’ ile Cannes ve New Jersey Film Festivalleri gibi uluslararası festivallerde çeşitli ödüller aldığını belirtti.

UKÜ mezunu Matthew konuşmasında mezuniyet sonrası için alan seçme konusunda kararsız olan öğrencilere de seslenerek, “Derslerinize gerçek anlamda odaklanmanız gerekiyor. İlk iki dönemde Radyo – TV veya sinema sektörlerinden hangisine ilginiz olduğunu keşfedeceksiniz” tavsiyesinde bulundu.

Araştırmanın ve kendini geliştirmenin sınırı olmadığını da söyleyen Matthew “Fikirlerinizi yansıtmanız için ileri teknolojik ekipmanlara ihtiyaç duymadan, kendi telefonlarınızla bile hikâyenizi anlatabilirsiniz” dedi. Oturup iş beklemek yerine, fırsat yaratmak gerektiğine de dikkat çeken Matthew, sosyal hayatın da en az akademik hayat kadar önemli olduğu hatırlatmasında bulundu.

UKÜ’den mezun olduktan sonra üniversitenin birçok alanda gelişimini görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Ashvin, kampüsün hem fiziki hem de akademik olarak daha da geliştiğini görmekten gurur duyduğunu dile getirdi.