Nuh’un gemisi başına buyruk

Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa, devletin izni bulunmaksızın su ihtiyacını 14 aydır denizden arıtarak karşılıyor. Otelin izinsiz su kullanımı bağlı olduğu belediyeyi maddi zarara uğratırken bölgedeki diğer otellerin rekabet edinebilirliğini ortadan kaldırıyor

Havadis- ÖZEL

Mehmetçik Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi arasında 2014 yılında otelin su açığını kapatması için denizden su arıtmasına olanak sağlayan bir protokol imzalandı. Söz konusu protokolün geçerliliği 2016 yılı itibari ile sona erdi ve şirket ile daire arasında yeni bir protokol imzalanmadı.

KKTC Su temin projesi kapsamında Türkiye’den KKTC’ye gelen su ise protokolün geçerliliğini yitirdiği 2016 yılında belediyelerin depolarına ulaştı.

Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa su ihtiyacını belediyeden karşılayabilmesi için her türlü altyapıya sahip olmasına rağmen bunu reddetti ve ihtiyacını denizden arıtarak karşılamaya devam etti.

Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa’nın 14 aydır su ihtiyacını devletin izni bulunmaksızın denizden arıtarak karşılaması, belediye ile şirket yetkililerinin arasını açtı.

Şirket hiçbir uyarıyı dikkate almadı

Mehmetçik Belediyesi, Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa yetkililerine söz konusu arıtmanın faaliyetini durdurması yönünde hem yazılı hem de sözlü ihtarda bulundu. Aynı ihtar, işletme sahiplerine Su İşleri Dairesi tarafından da yapıldı.

Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa yetkilileri, ne belediyenin yazılı ve sözlü ihtarını ne de devletin uyarısını dikkate aldı. Otel, su ihtiyacını 14 aydır devletin izni olmaksızın denizden arıtarak karşılıyor.

Konu yeniden bakanlık gündemine götürüldü

Mehmetçik Belediyesi, gerek ilgili şirket yetkililerine yapmış olduğu ihtardan gerekse geçmiş hükümet döneminde bakanlık yetkilileri ile konu hakkında yapmış olduğu görüşmelerden olumlu netice alamadı.

Belediye, konuyu geçtiğimiz gün mevcut Bakanlık yetkililerinin gündemine getirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, konuyu değerlendireceklerini, tarafların çıkarını ve kamu yararını gözetecek bir çözüm bulunması için çalışılacağını açıkladı.

Belediyenin kaybı büyük

Mehmetçik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa ve benzeri kapasitedeki bir işletmenin günlük ortalama 800 ton su tükettiği kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa’nın günlük su ihtiyacını izinsiz bir şekilde denizden arıtarak karşıladığı, ancak eksildiği zamanlarda, eksildiği kadar miktarı belediyeden karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, Mehmetçik Belediyesi’nin su tarifesinin ton başına 5 TL olduğu, Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa’dan belediyenin yıllık kaybının ise yıllık 800 bin TL olduğu ifade edildi.

“Usulsüzlük, yasa dışılık, haksızlık”

Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa’nın su ihtiyacını halen denizden arıtarak karşılaması sadece bağlı bulunduğu Mehmetçik Belediyesi’nin yerel gelir kalemini bozguna uğratmakla kalmıyor, bölgedeki diğer otelleri de olumsuz etkiliyor.

Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa bu uygulaması ile bölgede faaliyet gösteren ve su ihtiyacının tamamını ton başına 5 TL ödeyerek belediyeden karşılayan otellerin rekabet edebilirliğini ortadan kaldırıyor.

Sarıçizmeli: Gerekirse dava açacağım

Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa’nın belediyeden su alabilmesi için gerekli tüm altyapıya sahip olmasına rağmen 2016 yılından bu yana su ihtiyacını denizden arıtarak karşıladığını, üretebildiği maksimum kapasiteden daha fazla su ihtiyacı olması halinde de eksildiği kadar miktarı da belediyeden satın aldığını söyledi.

Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa ile Su İşleri Dairesi arasında imzalanan ve otelin su açığını kapatması için denizden su arıtmasına olanak sağlayan protokolün 2016 yılında sona erdiğini ve işletmeye söz konusu arıtmanın faaliyetinin durdurulması için hem yazılı hem de sözlü ihtarda bulunduklarını ancak otel yetkililerinin ihtarları dikkate almadığını anlattı.

Konuyu geçtiğimiz gün mevcut bakanlık yetkilileri ile de görüştüğünü anlatan Sarıçizmeli, bakanlıktan konu hakkında Başsavcılıktan görüş isteneceği, gereğinin savcılık görüşü doğrultusunda yapılacağı yönünde açıklama yapıldığını dile getirdi.

Sarıçizmeli, bakanlık yetkililerini eleştirerek, “Protokolün geçerliliği 2 yıl önce sona ermesine rağmen otel, denizden su arıtmaya devam ettiriyor. Bakanlık yetkililerinin halen konu hakkında Savcılıktan görüş istemesine anlam veremiyorum” dedi.

Cemil Sarıçizmeli, “Bakanlık harekete geçmezse hem bakanlığı hem de ilgili şirkete karşı dava açacağım” dedi.

“Her yerden kayıp hep kayıp”

Cemil Sarıçizmeli, Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa veya belediye sınırlarında faaliyet gösteren herhangi bir işletmenin usulsüzlüğüne göz yummalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

KKTC Su Temin Projesi’ne göre söz konusu otelin bu uygulamasının gayri yasal olduğunu söyleyen Sarıçizmeli, ayrıca Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa’nın su ihtiyacını halen denizden arıtarak karşılamasının hem belediyeye hem de bölgedeki diğer işletmelere olumsuz yansıdığını belirtti.

Sarıçizmeli şunları kaydetti: “Gereksiz yere halen daha yer altı kaynakları kullanılıyor. Bu da çevre tahribatına yol açıyor. Bu yapılan KKTC Su Temin Projesi kapsamında da gayri yasaldır. Çünkü KKTC Su Temin Projesi’nin protokolünde; ‘suyun ulaştığı noktada tüm yer altı kaynakları kapatılacak’ diyor. Otel buna uymuyor. Öte yandan bölgedeki diğer işletmelerle de ciddi bir haksız rekabet doğuruyor.”

Şahali: Çözüm bulacağımıza inanıyorum

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, konu ile ilgili bilgi sahibi olduğunu belirterek, mümkün olan en kısa zamanda sorunun çözümlenmesi için çalışıldığını kaydetti.

Şahali, Havadis’e yaptığı açıklamada, “Konu hakkında bilgi sahibiyim. Mehmetçik Belediyesi ile Su İşleri Dairesi yetkililerinin birlikte olduğu ortamda konuyu ele aldık. Tarafların çıkarını ve kamu yararını gözetecek bir çözüm bulacağımıza inanıyorum” dedi.