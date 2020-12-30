Novavax’ın Kovid-19 aşı adayı ABD ve Meksika’da Faz 3 denemelerine geçti

ABD merkezli ilaç firması Novavax 28 Aralık’ta yaptığı duyuruda, Kovid-19 aşısının ABD ve Meksika’da Faz 3 denemelerine başladığını bildirdi.

ABD’de Kovid-19 aşısının büyük ölçekli denemelerini başlatan 5. şirket Novavax’ın aşı adayı, NBX-CoV2373 ismiyle de biliniyor. Faz 3 denemelerinin 18 yaş üstündeki 30 bin kişiyi kapsayacağı açıklanırken katılımcıların üçte ikisi 21 gün arayla aşıyı olacak. Geriye kalan üçte bireyse plasebo verilecek.

Firma, katılımcılarının en az yüzde 25’inin 65 yaş ve üzeri, 15’inin siyahi, 10 ila 20’sinin Latino ve 1 ila 2’sinin Amerikan yerlisi olmasını hedefliyor. Bütün katılımcılar ikinci aşıdan itibaren iki sene boyunca takip edilecek.

Denemeler, ABD yönetiminin Kovid-19 aşısı çalışmalarına destek amacıyla başlattığı “Müthiş Hız Operasyonu”ndan (Operation Warp Speed) 1,6 milyar dolar para alıyor. Novavax, aşının etkinlik gösterebileceği pozitif vakaların sayısını artırmayı hızlandırmak için, denemelerin şu anda virüs yayılımının fazla olduğu bölgelerde yapılacağını bildirdi.

CNN International’ın haberine göre, Novavax’ın başkanı ve CEO’su Stanley C. Erck, aşı adayına dair şu ifadeleri kullandı:

Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla birlikte, bu denemeler, dünya nüfusunu korumak için güvenli ve etkili küresel aşı portföyü oluşturmada kritik bir adım.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri de söz konusu aşının Faz 3 denemelerine başlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Direktör Dr. Francis Collins, Kovid-19’a karşı hızla hareket edildiğini ancak “bitiş çizgisine” kadar gidilmesi gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti:

Bu, herkesin ölümcül hastalıktan güvenli ve etkili bir şekilde korunmasını sağlamak için farklı yaklaşımlar kullanan çok sayıda aşı gerektiriyor.

NBX-CoV2373, rekombinant teknolojisine dayanıyor. Koronavirüsün sivri uçlu proteinin parçalarını içeren aşıdaki bu parçalar, bağışıklık tepkisini kuvvetlendiren ve adjuvan adıyla bilinen maddeyle birlikte uygulanıyor. Aşının 2’yle 8 santigrat derecede saklanabilmesi, diğer aşılara göre onu avantajlı kılıyor. Novavax’ın halihazırda Birleşik Krallık’ta Faz 3 denemeleri de eylülden beri devam ediyor.

ABD’de Faz 3 denemelerine temmuzda başlayan Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın Kovid-19 aşıları, şimdiye kadar ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden acil kullanım izni alan iki aşı. Ülkede AstraZeneca ve Johnson & Johnson’ın Kovid-19 aşı adaylarının Faz 3 denemeleri de devam ediyor.