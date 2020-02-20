Nijeryalı kadın doktor yardımı olmadan dördüz doğurdu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da 30 yaşında ve 12 çocuk annesi olan bir kadın, doktor yardımı olmadan “dördüz” bebek dünyaya getirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin Kaduna eyaletinin Igabi bölgesinde yaşayan ve soyadı belirtilmeyen Zeynep adındaki kadın, ulaşım sağlanamaması ve yakınlarda gerekli ekipmanların bulunduğu sağlık merkezinin olmaması nedeniyle tek başına doğum yaptı.

Zeynep, “Allah’a çok şükür doktor yardımı olmadan dört çocuk daha dünyaya getirebildim. Bu benim için stresli ve çok acı verici bir süreçti. Köydeki kadınların birçoğu imkanı olmaması nedeniyle çocuklarını kendileri doğurur” ifadelerini kullandı.

Nijeryalı Zeynep ve doğurduğu 4 bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Afrika ülkesi Nijerya’da kadınların yüzde 59’u hala evde doğum yapıyor.