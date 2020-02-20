Yaşam

Nijeryalı kadın doktor yardımı olmadan dördüz doğurdu

20 Şubat 2020
bebek

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da 30 yaşında ve 12 çocuk annesi olan bir kadın, doktor yardımı olmadan “dördüz” bebek dünyaya getirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin Kaduna eyaletinin Igabi bölgesinde yaşayan ve soyadı belirtilmeyen Zeynep adındaki kadın, ulaşım sağlanamaması ve yakınlarda gerekli ekipmanların bulunduğu sağlık merkezinin olmaması nedeniyle tek başına doğum yaptı.

Zeynep, “Allah’a çok şükür doktor yardımı olmadan dört çocuk daha dünyaya getirebildim. Bu benim için stresli ve çok acı verici bir süreçti. Köydeki kadınların birçoğu imkanı olmaması nedeniyle çocuklarını kendileri doğurur” ifadelerini kullandı.

Nijeryalı Zeynep ve doğurduğu 4 bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Afrika ülkesi Nijerya’da kadınların yüzde 59’u hala evde doğum yapıyor.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of 66 milyon yaşındaki dinozor kuyruğunda insanları hala etkileyen hastalık keşfedildi

66 milyon yaşındaki dinozor kuyruğunda insanları hala etkileyen hastalık keşfedildi

17 Şubat 2020
Photo of ABD’de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya’da bir ormanda bulundu

ABD’de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya’da bir ormanda bulundu

17 Şubat 2020
Photo of Randevu hattı devre dışı kaldı

Randevu hattı devre dışı kaldı

17 Şubat 2020
Photo of ‘Usain Bolt’u geçen’ Hintli manda koşucusu milli takım elemeleri davetini reddetti

‘Usain Bolt’u geçen’ Hintli manda koşucusu milli takım elemeleri davetini reddetti

17 Şubat 2020
Photo of Corona virüsünü (Covid-19) 15 dakikada tespit eden kit geliştirildi

Corona virüsünü (Covid-19) 15 dakikada tespit eden kit geliştirildi

17 Şubat 2020
Photo of Trans yağ uyarısı: Hazır ve paketli yiyeceklere dikkat!

Trans yağ uyarısı: Hazır ve paketli yiyeceklere dikkat!

17 Şubat 2020
Photo of Yarından itibaren yağmur bekleniyor

Yarından itibaren yağmur bekleniyor

17 Şubat 2020
Photo of Kedi sahibi olmak, ruh sağlığına iyi geliyor

Kedi sahibi olmak, ruh sağlığına iyi geliyor

17 Şubat 2020
Photo of Mutluluğun kaynağı para değil, spor

Mutluluğun kaynağı para değil, spor

15 Şubat 2020
Photo of Antartika’da sıcaklık ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı

Antartika’da sıcaklık ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı

14 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı