Nijerya’da yasa dışı petrol rafinerisinde patlama

Rivers eyaletine bağlı Rumuekpe bölgesi yetkilisi Ifeanyi Omano, yerel basına yaptığı açıklamada, Rumuekpe’deki yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamada, aralarında çocukların da bulunduğu en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Omano, çok sayıda kişinin yaralandığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Yaralıların, çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Omano, patlamada onlarca evin de kül olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgede yasa dışı bir petrol rafinerisinin faaliyet göstermesinin endişe verici olduğuna işaret eden Omano, hükümete, bu tür durumlara karşı acil müdahale çağrısında bulundu.

Dünyada en fazla petrol rezervine sahip ülkeler arasında 8’inci sırada bulunan Nijerya, Rivers ve Delta bölgesinde silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, yasa dışı petrol rafineleri, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar ile teknik yetersizlikler ve malzeme eksikliği gibi nedenlerden dolayı petrol gelirlerinde düşüş yaşıyor.