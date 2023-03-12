Nijerya’da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 14 kişi kurtarıldı.
Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletteki Munhaye ormanında silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Shehu, operasyonda silahlı çetelerin rehin aldığı, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Kurtarılan kişilerin yaklaşık 68 gün rehin tutulduğunu aktaran Shehu, bu kişilerin kontrol için hastaneye sevk edildiği bilgisini paylaştı.
Shehu, operasyonda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çetelerin sığınaklarının da imha edildiğini söyledi.
Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.
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