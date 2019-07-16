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Nijerya’da korsanlar Türk gemisine saldırdı, 10 denizciyi kaçırdı

16 Temmuz 2019
Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi

Kamerun’dan Fildişi Sahili’ne giden ve 18 mürettebatın bulunduğu Türkiye bandıralı yük gemisine Nijerya açıklarında korsanlar tarafından saldırı düzenlendi.

Dün akşam Douala limanından Abidjan limanına boş olarak giden Paksoy-1 isimli gemiden 10 denizci kaçırıldı.

Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İhlas Haber Ajansı, kaçırılan denizcilerden ikisinin serbest bırakıldığının duyurulduğunu aktardı.

Bu bilgi henüz diğer kaynaklarca doğrulanmadı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Konuyu takip ediyoruz Dışişleri ve istihbarat birimlerimiz konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.

‘İletişim ve seyir cihazlarına zarar verildi’

Geminin sahibi olan Kadıoğlu Denizcilik şirketinden yapılan açıklamada ise saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verildiği kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır.

“İlk duyumlara göre yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaştıkça sizlere ileteceğiz.”

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