Nijerya’da kaçırılan yüzlerce kız öğrenci serbest bırakıldı

“Önümüze çıkan birden fazla engele rağmen bunu başardık. Tüm Nijeryalılarla birlikte bunu kutluyoruz.”

Yetkililer geçen hafta 317 öğrencinin kaçırıldığına dair açıklamanın gerçeği yansıtmadığını, kaçırılan öğrenci sayısının 279 olduğunu da duyurdu.

Reuters ajansına konuşan bir yetkili aradaki farkın, bazı öğrencilerin kaçırıldıktan hemen sonra kendi imkanlarıyla kaçarak evlerine dönmesinden kaynaklandığını söyledi.

Matawalle öğrencilerin serbest bırakılması için para ödemediklerini açıklasa da, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari geçen hafta eyaletlerin öğrencileri kaçıran kişilere para ödeyip araç verdiğini, bu politikanın gözden geçirilmesi gerektiğini söylemişti.

Buhari öğrencilerin serbest bırakılmasından sonra, bu gelişmeyi kutlayan bir açıklama yaptı.

Henüz eylemi üstlenen olmadı.