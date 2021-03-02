Nijerya’da kaçırılan yüzlerce kız öğrenci serbest bırakıldı
Zamfara eyaletinde Cuma günü kaçırılan öğrenciler bir ormana götürülmüştü.
Eyalet Valisi Bello Matawalle öğrencilerin bugün serbest bırakıldığını duyurdu.
Öğrencilerin serbest bırakılmasını Twitter’dan duyuran Matawalle “Öğrencilerin serbest kaldığını duyurmak mutluluk verici” dedi ve ekledi:
“Önümüze çıkan birden fazla engele rağmen bunu başardık. Tüm Nijeryalılarla birlikte bunu kutluyoruz.”
Yetkililer geçen hafta 317 öğrencinin kaçırıldığına dair açıklamanın gerçeği yansıtmadığını, kaçırılan öğrenci sayısının 279 olduğunu da duyurdu.
Reuters ajansına konuşan bir yetkili aradaki farkın, bazı öğrencilerin kaçırıldıktan hemen sonra kendi imkanlarıyla kaçarak evlerine dönmesinden kaynaklandığını söyledi.
Matawalle öğrencilerin serbest bırakılması için para ödemediklerini açıklasa da, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari geçen hafta eyaletlerin öğrencileri kaçıran kişilere para ödeyip araç verdiğini, bu politikanın gözden geçirilmesi gerektiğini söylemişti.
Buhari öğrencilerin serbest bırakılmasından sonra, bu gelişmeyi kutlayan bir açıklama yaptı.
Henüz eylemi üstlenen olmadı.
Son eylem sonrası, Zamfara eyaletindeki tüm yatılı okullar tatil edilmişti.
Nijerya’nın kuzeyinde fidye amaçlı kaçırma eylemleri yaygın.
2014’te ülkenin kuzeydoğusunda 276 öğrenci Boko Haram tarafından kaçırılmış, olay dünya basını tarafından takip edilmişti.
Son dönemdeki benzer olayların ise İslamcı militanlar tarafından değil suç örgütleri tarafından yapıldığı düşünülüyor.
Nijerya’da Aralık ayında da 300’den fazla erkek çocuk kaçırılmıştı.
Silahlı kişiler müzakerelerin ardından çocukları serbest bırakmıştı.