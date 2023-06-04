Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Haziran 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Nijerya’da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Nijerya

Nijerya’nın Kano eyaletinde, iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Yol Güvenliği Kano Eyalet Koordinatörü İbrahim Sallau Abdullahi, yaptığı açıklamada, eyaletin Zakirai bölgesindeki Kano-Jigawa kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Abdullahi, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.


Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Abdullahi, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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Tags:Nijerya
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