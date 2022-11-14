Nihat Arslan Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakası yapıldı

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Yıldızlar Nihat Arslan Serbest Güreş Müsabakası büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya verildi. Yıldızlar A kategorisinde şampiyon Büyükkonuk İsmet Atlı spor Kulübü ile Yıldızlar B kategorisinde şampiyon olan Lapta Türk Birliği takımlarına kupaları Nihat Arslan’ın kızı emekli eğitimci Servet Dinççetin tarafından verildi.

Müsabaka sonuçları ise:

Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu,

Takım Klasmanı:

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 180 PUAN

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 145 PUAN

LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 65 PUAN

41-45 Kg.

MEHMET ALİ YILDIZ

EGE BULUT



SUPHİ COŞKUN

55 Kg.

BABUR MURTAZAGULOV

AHMET DAMLAR

ARDACAN YILMAZ

60 Kg.

EMİRHAN GÜNGÖR

EGE GENCER

AHMET AKYOL

65 Kg.

YAHYA DOĞAN

SAMİ ÇOLAK

ADİL İLKMAN

71 Kg.

EMİN ARSLAN

AHMET EFEKAN ÖZKURT

YUSUF ÖNDER

80 Kg.

ARDA ÇELİK

YASİN EVRENSEL

GÜRAY AKANDAĞ

92 Kg.

SERDAR ROZGELDİYEV

YAĞIZ TIĞ

92-110 Kg.

MERT ÇOLAK

EREN İLKHAN

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Takım Klasmanı:

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 160 PUAN

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 115 PUAN

LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 102 PUAN

38 – 41 Kg.

RESUL GÜNGÖR

NURALİ RAHİMANOV

HAKAN CİHANGİR

48 Kg.

YUNUS DİLÖZ

52 Kg.

HASAN EMRE DAMLAR

57 Kg.

İBRAHİM DEMİR

ONUR PAŞA DURMUŞ

EYÜP KÖSE

62 Kg.

ATİLLA ÖZTIRAK

HÜSEYİN EKİN

KAZIM BAYKUT

68 Kg.

HÜSEYİN AYAZ

EREN GEZER

ALİ ENES AŞKAN

75 Kg.

ÖMER FARUK AKTEPE

HÜSEYİN SÜREK

TAHA ÇELİK

85 Kg.

HACI OSMAN KOCA

85 – 100 Kg.