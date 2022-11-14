Spor

Nihat Arslan Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakası yapıldı

14 Kasım 2022
Nihat Arslan Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakası yapıldı






Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Yıldızlar Nihat Arslan Serbest Güreş Müsabakası büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya verildi. Yıldızlar A kategorisinde şampiyon Büyükkonuk İsmet Atlı spor Kulübü ile Yıldızlar B kategorisinde şampiyon olan Lapta Türk Birliği takımlarına kupaları Nihat Arslan’ın kızı emekli eğitimci Servet Dinççetin tarafından verildi.




 



Müsabaka sonuçları ise:

 

  1. Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu,

Takım Klasmanı:

  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 180 PUAN
  • LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 145 PUAN
  • LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 65 PUAN

 

41-45 Kg.

  • MEHMET ALİ YILDIZ
  • EGE BULUT

 

  • SUPHİ COŞKUN

 

55 Kg.

  • BABUR MURTAZAGULOV
  • AHMET DAMLAR
  • ARDACAN YILMAZ

 

60 Kg.

  • EMİRHAN GÜNGÖR
  • EGE GENCER
  • AHMET AKYOL

 

65 Kg.

  • YAHYA DOĞAN
  • SAMİ ÇOLAK
  • ADİL İLKMAN

 

71 Kg.

  • EMİN ARSLAN
  • AHMET EFEKAN ÖZKURT
  • YUSUF ÖNDER

 

80 Kg.

  • ARDA ÇELİK
  • YASİN EVRENSEL
  • GÜRAY AKANDAĞ

 

92 Kg.

  • SERDAR ROZGELDİYEV
  • YAĞIZ TIĞ

 

92-110 Kg.

  • MERT ÇOLAK
  • EREN İLKHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Takım Klasmanı:

  • LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 160 PUAN
  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 115 PUAN
  • LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 102 PUAN

 

38 – 41 Kg.

  • RESUL GÜNGÖR
  • NURALİ RAHİMANOV
  • HAKAN CİHANGİR

 

48 Kg.

  • YUNUS DİLÖZ

 

52 Kg.

  • HASAN EMRE DAMLAR

 

57 Kg.

  • İBRAHİM DEMİR
  • ONUR PAŞA DURMUŞ
  • EYÜP KÖSE

 

62 Kg.

  • ATİLLA ÖZTIRAK
  • HÜSEYİN EKİN
  • KAZIM BAYKUT

 

68 Kg.

  • HÜSEYİN AYAZ
  • EREN GEZER
  • ALİ ENES AŞKAN

 

75 Kg.

  • ÖMER FARUK AKTEPE
  • HÜSEYİN SÜREK
  • TAHA ÇELİK

 

85 Kg.

  • HACI OSMAN KOCA

 

 

85 – 100 Kg.

  • MUSTAFA AYYILDIZ

 

 

 

 



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14 Kasım 2022




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