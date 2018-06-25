Nidai : Enerjimiz 4 yıl daha ayakta durmamıza yeter

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Girne’de coşkulu kalabalığa seslendi.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından halka yaptığı konuşmada, enerjisinin 4 yıl daha Girne’ye ve Girne halkına hak ettiği hizmeti vermeye yeteceğini belirterek, ilk hedefinin arıtma tesisini ıslah etmek olduğunu söyledi.

Nidai Güngördü, “Hükümet ve devlet üzerinde baskı uygulayacağım ve arıtma tesisinin ıslahı için ihtiyaç duyulan 7 milyon Euro kaynağı bularak, tesisi 80 bin nüfusa göre yeniden düzenleyeceğim” dedi.

Güngördü, görev süresince sadece daha iyi bir Girne yaratmak ve halka en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını kaydetti, önümüzdeki 4 yıllık görev sürecinde de aynı amaçla çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Belediyecilikte kaliteli hizmetin personel ile birlikte verilebileceğini de söyleyen Güngördü, “Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseye siyasi görüşünü sormayacağız, tüm renkleri kucaklamaya devam edeceğiz ancak iş yapmayan, üretmeyen kim olursa olsun maaş almayacaktır. Yasal çerçevede de gereken ne ise yapılacaktır. Bu halk bizden hizmet bekler, bu da ancak çalışan personel ile olur, yan gelip yatmak yoktur” diye konuştu.