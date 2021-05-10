Nicosia Motors Tenis Ligi ilk hafta maçları ile başladı

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ A ve B gruplarında oynanan ilk hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı. Ligin A grubunda geçen yılın lig ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonu Girne Amerikan Üniversitesi ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması oynanırken, B grubunda geçen yılın Başbakanlık Kupası şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi Pakan Spor Kulübü Derneğini konuk etti. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 1.HAFTA
Girne Amerikan Üniversitesi 5 – 2 Girne Belediyesi Tenis Kulübü
2 TEK ERKEKLER 0
2 TEK KADINLAR 0
0 ÇİFT ERKEKLER 1
1 ÇİFT KADINLAR 0
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
B GRUBU 1.HAFTA
Doğu Akdeniz Üniversitesi 7 – 0 Pakan Spor Kulübü Derneği
2 TEK ERKEKLER 0
2 TEK KADINLAR 0
1 ÇİFT ERKEKLER 0
1 ÇİFT KADINLAR 0
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0