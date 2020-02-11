Dünya

Netflix’te yayınlanan belgeselin ardından Malcolm X suikasti dosyası 55 yıl sonra yeniden açılıyor

11 Şubat 2020

Netflix’te yayınlanan ‘Malcolm X’i kim öldürdü?‘ isimli belgesel, 55 yıl önce kapanan dosyanın yeniden açılmasına neden oldu. Manhattan Bölge Savcılığı, yeni bilgilerin ortaya çıktığı gerekçesiyle suikast dosyasının yeniden açılacağını duyurdu.

Malcolm X 1965’te öldürülmüş, açılan davanın ardından 3 kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcılığın açıklamasında, haksız yere mahkum edilen kişileri temize çıkarmayı hedefleyen bir kar amacı gütmeyen kurum olan Innocence Project (Masumiyet Projesi) ile birlikte çalışılacağı ifade edildi.

Manhattan Bölge Savcılığı’nın açıklaması, Netflix’te ‘Malcolm X’i kim öldürdü?’ isimli belgeselin geçtiğimiz cuma günü yayınlanmasından birkaç gün sonra geldi. Belgesel serisinde, tarihçi Abdurrahman Muhammed, Malcolm X suikastıyla ilgili doğru kişilerin yakalanıp yakalanmadığının da içerisinde bulunduğu sorulara yanıt arıyor.

Vurularak öldürüldü

İnsan hakları savunucusu Malcolm X, 21 Şubat 1965’te New York’ta yaptığı bir konuşma sırasında vurularak öldürmüştü.

Suikasttan bir yıl sonra Mucahid Abdul Halim, Muhammed Abdul Aziz ve Halil İslam isimli 3 kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aziz ve İslam yıllar boyunca masum olduklarını savunarak, aklanmaya çalışırken, Mücahid Abdul Halim suikastta rol oynadığını kabul etmiş ancak Aziz ve İslam’ın masum olduğunu söylemişti.



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