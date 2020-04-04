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Netflix’in “Pandemi” belgeseli en çok aranan TV programlarından biri oldu

Belgesel dizisi, bir virüs salgınının nasıl başladığını ve dünyaya nasıl yayıldığını anlatıyor

4 Nisan 2020

Koronavirüsün patlak vermesinden bu yana, küresel pandemilere odaklanan filmlerin ve dizilerin dünya genelindeki izleyici sayısı aniden artış gösterdi.

Pandemic: How to Prevent an Outbreak (Pandemi: Bir Salgın Nasıl Önlenir) de böyle bir belgesel dizisi. Dizi, Netflix’te tesadüfen ocak ayında yayımlanmıştı.

Yayımlandığı tarihte sıralamaya girmese de televizyonlarında Netflix’e göz atan kullanıcılar dizinin geçen ayın en popüler aramalarından biri olduğunu görecektir.

Belgeselin üç bölümü, 2019’da ilk koronavirüs vakaları bildirilmeden önce çekildi. Belgesel bir virüs salgınının nasıl başladığını ve dünyaya nasıl yayıldığını anlatıyor.

Ebola ve 1918 İspanyol Gribi dahil, daha önce yaşanan pandemilerden bahseden belgesel tüyler ürpertici şekilde, bilim insanlarının dünyanın yeni bir virüsle karşı karşıya kalmak “üzere olduğuna” dair teori üzerine yaptığı tartışmayı gözler önüne seriyor.

Dizi ayrıca potansiyel ölümcül hastalıklara aşı geliştirmek için yorulmaksızın çalışan Asya ve ABD’deki doktorlara da odaklanıyor.

Netflix izleyicileri daha geçen hafta My Secret Terrius adlı Kore dizisinin bir bölümünün koronavirüs pandemisini 2018’de doğru şekilde tahmin ettiği belirtildiğinde ürkmüştü.

The Simpsons’ın da küresel bir pandemiyi doğru tasvir ettiği dikkat çekmiş, Yes Minister adlı Britanya komedi dizisinden bir klip de Britanya hükümetinin reaksiyonunu yansıttığı için viral olmuştu.

Hastalığın ardından Steven Soderbergh’in 2011 yapımı gerilim filmi Salgın (Contagion) internette en çok izlenen filmlerden biri haline geldi.



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