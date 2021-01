Netflix, platform tarihinin en çok izlenen 5 orijinal dizisini açıkladı

Dijital yayın platformu Netflix’in yayımladığı veriler tüm dünyada koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemeye yönelik uygulanan tecritlerin pek çok insanı evde kalmaya zorladığı dönemde bazı orijinal dizilerin ne kadar popüler hale geldiğini gözler önüne seriyor.

Newsweek’in haberine göre Netflix en popüler 5 orijinal içeriğini paylaştı. Bu içeriklerden bazıları Netflix aboneleri için şaşırtıcı olabilir.

Listede özellikle 25 Aralık 2020’de yayımlanan Bridgerton’ın elde ettiği başarı dikkat çekti. 63 milyon izleyici tarafından görüntülenen dizi Netflix’in gelmiş geçmiş en çok izlenen 5. dizisi konumunda yer alıyor.

Onun hemen üstünde 64 milyon hanede izlenen Tiger King yer alıyor. Öte yandan yeni sezonu merakla beklenen Stranger Things’in üçüncü sezonununsa 64 milyon izlendiği belirtiliyor.

Bununla birlikte listenin ikinci sırasında bulunan İspanyol yapımı La Casa de Papel’in 4. sezonu da bu verilere göre 65 milyon kişi tarafından izlendi.

Başrolünde Henry Cavill’in yer aldığı The Witcher dizisiyse Netflix’teki ilk dört haftasında 76 milyon hanede izlendi ve listenin zirvesinde yer alıyor.

Variety’nin aralıkta paylaştığı verilere göreyse 2020’nin en çok izlenen yapımları arasında Cocomelon, The Office, The Queen’s Gambit gibi diziler başı çekiyordu. Bu listenin sıralamasına göre en çok izlenen 5 dizinin sıralaması Cocomelon, The Office, The Queen’s Gambit, Tiger King ve Ozark şeklindeydi.