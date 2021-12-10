SporSürmanşet

Nefes kesen maç Vakıflar’ın: 3-1

10 Aralık 2021





Vakıflar İlk seti 30-28 kaybetmesine rağmen Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında ikinci seti 25-21, üçüncü seti 25-22 ve dördüncü seti de 25-23 alarak maçı 3-1 kazandı.

 



Voleybol Büyükler Ligi’ne önceki akşam 3 karşılaşmayla devam edildi.



Kadınlar Ligi’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Erkekler Ligi’nde de Vakıflar liderliğini sürdürdü.

 

120 dakikalık maç Vakıflar’ın: 3-1

Erkekler Ligi’nde lider Vakıflar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 120 dakika süren mücadele sonunda 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk seti büyük bir çekişmeye sahne oldu ve bu seti Doğu Akdeniz Üniversitesi 30-28 alarak 1-0 öne geçti.

Oyunun diğer setlerinde de çekişme yaşansa da Vakıflar özellikle yabancı oyuncusu Douglas’ın etkili oyunu ile dikkat çekti.

Vakıflar ikinci seti 25-21, üçüncü seti 25-22 ve dördüncü seti de 25-23 alarak maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla Vakıflar liderliğini sürdürürken Doğu Akdeniz Üniversitesi de üçüncü sırada kaldı.

 

MSA set vermedi: 3-0

Erkekler Liginin diğer mücadelesinde İskele Spor Spor Salonu’nda oynanan maçta ise Mağusa Spor Akademisi, Karpaz Gate Marina karşısında 3-0 kazanarak ikinciliğini sürdürdü.

 

Kadınlarda DAÜ’den set yok: 3-0

Kadınlar Ligi’nde oynanan maçta ise yenilgisiz lider Doğu Akdeniz Üniversitesi deplasmanda karşılaştığı Vakıflar’ı zorlanmadan 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

 

ERKEKLER LİGİ

TAKIMLAR            O         G         M        AS       VS       P

1.VAKIFLAR          6          5          1          15        6        14

2.MSA                       6          4          2          14        7        13

3.DAÜ                                   6          2          4          10       15         7

4.KGM                      6          1          5            4       15         3

 

KADINLAR LİGİ

TAKIMLAR            O         G         M        AS       VS       P

1.DAÜ                                   4          4          –           12        –          12

2.KGM                      4          2          2          6         7          6

3.VAKIFLAR          4          –           4          1        12         0



Etiketler
10 Aralık 2021


Başa dön tuşu