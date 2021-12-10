Nefes kesen maç Vakıflar’ın: 3-1

Vakıflar İlk seti 30-28 kaybetmesine rağmen Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında ikinci seti 25-21, üçüncü seti 25-22 ve dördüncü seti de 25-23 alarak maçı 3-1 kazandı.

Voleybol Büyükler Ligi’ne önceki akşam 3 karşılaşmayla devam edildi.

Kadınlar Ligi’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Erkekler Ligi’nde de Vakıflar liderliğini sürdürdü.

120 dakikalık maç Vakıflar’ın: 3-1

Erkekler Ligi’nde lider Vakıflar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 120 dakika süren mücadele sonunda 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk seti büyük bir çekişmeye sahne oldu ve bu seti Doğu Akdeniz Üniversitesi 30-28 alarak 1-0 öne geçti.

Oyunun diğer setlerinde de çekişme yaşansa da Vakıflar özellikle yabancı oyuncusu Douglas’ın etkili oyunu ile dikkat çekti.

Vakıflar ikinci seti 25-21, üçüncü seti 25-22 ve dördüncü seti de 25-23 alarak maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla Vakıflar liderliğini sürdürürken Doğu Akdeniz Üniversitesi de üçüncü sırada kaldı.

MSA set vermedi: 3-0

Erkekler Liginin diğer mücadelesinde İskele Spor Spor Salonu’nda oynanan maçta ise Mağusa Spor Akademisi, Karpaz Gate Marina karşısında 3-0 kazanarak ikinciliğini sürdürdü.

Kadınlarda DAÜ’den set yok: 3-0

Kadınlar Ligi’nde oynanan maçta ise yenilgisiz lider Doğu Akdeniz Üniversitesi deplasmanda karşılaştığı Vakıflar’ı zorlanmadan 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

ERKEKLER LİGİ

TAKIMLAR O G M AS VS P

1.VAKIFLAR 6 5 1 15 6 14

2.MSA 6 4 2 14 7 13

3.DAÜ 6 2 4 10 15 7

4.KGM 6 1 5 4 15 3

KADINLAR LİGİ

TAKIMLAR O G M AS VS P

1.DAÜ 4 4 – 12 – 12

2.KGM 4 2 2 6 7 6

3.VAKIFLAR 4 – 4 1 12 0