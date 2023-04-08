Necati Özsoy Gönyeli-Cihangir maçını yorumladı

Süper Lig’de sezon başından beri yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelip lige tutunmaya çalışan Gönyeli’de umutlar tükendi. Başkan Hüseyin Ballı ve yönetiminde gece gündüz demeden emek harcayan 3-5 kişi ile çok büyük emekler harcandı. Lige son dakika hazırlanan kadroya ara transferde de imkansızlıklar sebebi ile yeterli takviye yapılamadı. Gençler kadroya motive edildi. Onlara forma aşkı aşılandı. Takımın başında teknik sorumlular ilk önce Emre Perçinci ardından Mehmet Piro, daha sonra Kadri Şener ile sezonun ilk devresi tamamlandı. İkinci devreye Afün Girgen hamlesi ile başlangıç yapıldı. Takım mücadele olarak iyi bir seviyeye geldi. Gençlerden oluşan kadro her maça puan için çıktı. Rakipler her ne kadar da daha güçlü kadrolara sahip olsa bile bu takım Süper Lig’in en zengin takımı Mağusa Türk Gücü’ne bile dişe diş mücadele etti. Zaman zaman hakem hataları, zaman zaman şanssızlık, zaman zaman da tecrübesizlik beklenen puanları getirmedi. Bir şans vardı ki Gönyeli gibi Gençlik Gücü, Hamitköy, Çetinkaya hatta Türk Ocağı’nın kötü gidişi ve puan kayıpları mücadeleye hep umut verdi.

Cihangir maçı hem zor hem kritikti. Ya umutlar devam edecek ya bitecek. Cihangir’in kadro olarak gücü belli. Gönyeli deplasmanında olsalar bile kaliteli kadro, güzel futbol sahada her yönü ile belli. İlk devrede bulunan 2 gol Gönyeli’de umutları tamamen tüketse de gençler yılmadan usanmadan mücadeleyi bırakmadı. Kazanılan penaltıdan Kahraman’ın golü ile fark bire inse de Cihangir skoru lehinde turmada hatta 2 farka çıkarmakta zorlanmadı. Lider MTG’ye karşı takibi devam ettirdi.

Atılan gollerde birine ofsayt itirazı yapıldı.İlk devrede Osita’nın bir pozisyonunda penaltı beklentisi oldu. Ben bulunduğum yerden bu pozisyonları net görme imkanım olmadı. Bunlar verilmiş olsaydı sonuç değişirmiydi bilinmez. Biraz zor. Geçmiş maçlarda daha da büyük hakem hataları yaşandı Gönyeli’ye karşı. Sonuç olarak 11 puanda kalındı. Son 5 haftaya girilirken umutlar biraz daha tükendi. Mücize olmazsa Gönyeli küme düşecek. Ama bu emek ve mücadelenin alkışlanması gereken çocuklar var. 16-17 yaşında takıma sahip çıkıp var güçleri ile çalıştılar. Son 90 dakikaya kadar da bu böyle gidecek. Gönyeli iyi yönetilir, takım iyi yönlendirilirse güzel günler de kaçınılmazdır.