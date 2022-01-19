Nazlı: Özel Sektör Emekçilerinin Çilesi Emekli Olunca Bile Bitmiyor!

Bağımsızlık Yolu Onur Kurulu Asbaşkanı ve Güzelyurt Milletvekili Adayı Meryem Nazlı, sigorta emeklilerin yaşadığı zorluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meryem Nazlı, kendisi gibi pek çok sigorta emeklisinin maaşının asgari ücretin altında olduğuna değinerek, uzun yıllar güvencesiz ve zor koşullarda emeğini satarak geçinmeye çalışan özel sektör çalışanlarının çilesinin emekli olduğunda da bitmediğini ifade etti.

Hayatın giderek pahalılaştığı ve her geçen gün fakirleştiğimiz bugünlerde emekli insanların evlatlarının, angonilerinin yanında bulunmak, onlara maddi olarak destek olmak istemesine rağmen asgari ücretin altında alınan emekli maaşının yalnızca mutfak masraflarına bile zor yetiştiğini, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.

Özel sektör emekçilerinin yatırımlarının düzenli yapılmaması ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bu prim alacaklarını etkin şekilde tahsil etmemesinden kaynaklı olarak emekliliği gelen özel sektör emekçilerinin yatırımlarını kendilerinin tamamlamak için çoğu zaman bankaya borçlanmak zorunda kaldığını, emekli maaşını eline almadan borç taksidine bağladığının da altını çizdi.

Hükümetlerin özel sektör emekçilerini çalışırken de, emekliyken de görmediğini ifade eden Meryem Nazlı, emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu’nun sigorta emeklilerinin de sesi olduğunu söyledi.