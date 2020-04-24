NASA, Kovid-19’un muhtemel ikinci dalgasına karşı ucuz ve basit solunum cihazı tasarladı

NASA mühendisleri, koronavirüs hastalarının kullanabileceği ve seri üretime uygun şekilde solunum cihazı tasarladı. Business Insider’ın haberine göre, NASA’nın tasarladığı solunum cihazı ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) hafta sonu acil onay alabilir.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Pasadena kentinde bulunan Jet Propulsion Laboratuvarı’nda çalışan mühendisler ekibi, sadece 37 gün içinde solunum cihazı tasarladı ve üretti. Bahsi geçen cihaz geleneksel bir solunum cihazı için gerekli parçaların 7’de birini kullanıyor. Bunun cihazın seri üretimini kolaylaştıracağı belirtildi.

NASA yöneticileri, başka üreticilerin üretimini de sağlayacak açık lisansın cihazın hastanelere hızlıca kullanımına olanak tanıyacağını söyledi. Uzmanlar tecrit kaldırıldığında cihazın ilgili departmanların Kovid-19’un daha sonraki muhtemel yeniden nüks etmesi açısından yardımcı olabileceğini belirtti.

NASA’nın baş sağlık yetkilisi Dr. J.D Polk, “Yoğun bakım üniteleri hayli dinamik solunum cihazları gerektiren Kovid-19 hastalarıyla karşılaşıyor. Bu cihazla amaç, hastaların hastalığın ileri aşamasına gelme ve daha gelişmiş solunum cihazı desteği gereksinimi ihtimalini azaltmak” dedi.

Solunum cihazının prototipi New York Icahn Tıp Okulu’nda test edildi.

Ekibin çalıştığı laboratuvarın yardımcı direktörü Dave Gallagher, “Testler mükemmeldi” dedi. Araştırma ekibi FDA’ya acil kullanım izni için başvurdu ve iznin 48 saat içinde çıkmasını bekliyor.

Geleneksel solunum cihazlarının üretilmesini aksatmamak için NASA mühendisleri normalden daha az parça gerektirecek bir tasarım tercih etti ve daha farklı bir makine düzeneği kullanıyor.

Daha önce Tesla mühendisleri de büyük oranda şirketin ürettiği araba parçalarını kullanarak bir solunum cihazı geliştirdiğini duyurmuştu. Tesla CEO’su Elon Musk da solunum cihazları üretmek için New York’taki fabrikayı yeniden faaliyete geçireceğini ifade etmişti.

Buna ek olarak Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) çalışan bilim insanları da hastane dışında da kullanılabilecek ucuz ve basit bir solunum cihazı tasarladığını açıklamıştı.Solunum cihazının, sınırlı kaynaklara sahip ve güç dağıtımının düzenli olmadığı alanlarda da kullanılabilecek şekilde tasarlandığı aktarılmıştı.