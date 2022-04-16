NASA, Kızıl Gezegen’deki gündoğumunu yakaladı

NASA’nın Mars’taki gezgini InSight gündoğumunu yakaladı.

InSight için açılan Twitter hesabı, Kızıl Gezegen’de güneş doğarken çekilen fotoğraflarla hazırlanan görüntüyü 13 Nisan’da paylaştı.

InSight’ın ağzından atılan tweet’te şu ifadelere yer verildi:

Mars’taki gündoğumundan hiç bıkmayacağım. Uzaktaki o nokta her sabah gökyüzünde daha yükseğe tırmanıyor ve bana ayaklarımın altındaki gümbürtüleri dinlemek için bir tur daha enerji veriyor.