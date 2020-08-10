NASA Beyrut’taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

NASA, L\u00fcbnan'daki Beyrut Liman\u0131'nda meydana gelen patlamaya ait uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini yay\u0131nlad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAmerikan Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Dairesi (NASA) Beyrut'taki patlamaya ait uydu verilerini payla\u015ft\u0131. Uydulardan elde edilen veriler patlaman\u0131n etkisini\u00a03.3 ila 4.5 \u015fiddeti aras\u0131nda\u00a0bir depremde ortaya \u00e7\u0131kan g\u00fcce denk olarak g\u00f6steriyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNASA'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, k\u0131rm\u0131z\u0131 b\u00f6lgeler a\u011f\u0131r hasar alan k\u0131s\u0131mlar\u0131 g\u00f6sterirken, sar\u0131 renkli k\u0131s\u0131mlar,\u00a0g\u00f6rece daha az\u00a0hasar olan b\u00f6lgelere i\u015faret ediyor\r\n\r\n6 y\u0131ld\u0131r bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat\u0131n infilak etmesi sonras\u0131 ya\u015fanan patlamada y\u00fczden fazla ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015f, 4 bine yak\u0131n ki\u015fi yaralanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n