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NASA Beyrut’taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

10 Ağustos 2020
beyrut limanı patlama

NASA, Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamaya ait uydu görüntülerini yayınladı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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