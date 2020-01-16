Ekonomi

Narenciyeciler cumartesi günü toplanıyor

16 Ocak 2020
narenciye

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği ile birliğin davetlisi olarak ülkeye gelecek Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği yetkilileri, 18 Ocak Cumartesi üreticilere yönelik toplantı düzenliyor.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Güzelyurt’taki birlik lokalinde saat 11.00’de başlayacak.

Toplantının, narenciye sektörünün sorunlarını, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulması için çözüm önerilerinin konuşulması için değerli bir fırsat olduğu kaydedilerek tüm üreticiler davet edildi.



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