Napoli’de sokağa çıkma yasağı olaylı başladı, protestocular polisle çatıştı

16 bin 79 yeni vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına 23 Ekim’de ulaşan İtalya’da hızlı yayılan salgına karşı yeni tedbirler alındı. Bunlardan biri de akşam saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağıydı.

Karar göre, Milano’nun yer aldığı Lombardiya, Napoli’nin başkent olduğu Campania ve başkent Roma’nın içinde bulunduğu Lazio bölgesinde 00:00 ile 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

“Eğer bizi kapatıyorsan, bize ödeme yapmak zorundasın”

Başkent Roma’da sokağa çıkma yasağı meşale yakılarak protesto edilirken, Napoli’de ise protestolar olaylı geçti.

Campania Bölgesi’nde bu gece başlayan sokağa çıkma yasağı, bölgenin başkenti Napoli’de yüzlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre protestocular, güvenlik güçlerine ses bombası, meşale ve fişek atarken, polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Şehir merkezinde pek çok yerde sokak çatışması yaşandığı ve yaralananların olduğu ifade edildi.

“Eğer bizi kapatıyorsan, bize ödeme yapmak zorundasın” pankartı açan protestocular, bölge yönetimi binasına yürüdü.

Roma’da meşaleli protesto

İtalya’nın başkenti Roma’da koronavirüs vakalarının hızla artması neticesinde salgının önüne geçmek için gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Güvenlik güçleri sokağa çıkma yasağı başlamadan önce cadde ve sokaklarda denetim yaptı. Belediyenin kararıyla gençlerin toplandığı ve kalabalıkların oluştuğu bazı meydan ve caddeler, güvenlik güçlerince saat 21:00’da kapatıldı.

Sokağa çıkma yasağını protesto eden bir grup, cadde ortasında meşale yaktı.

Piyemonte ve Kalabriya’da da yasak geliyor

Öte yandan Lombardiya’da dün, Campania ve Lazio bölgelerinde ise bugünden itibaren başlayan gece sokağa çıkma yasağı uygulamasını, Piyemonte ile Kalabriya bölgeleri de devreye almaya hazırlanıyor.

ANSA’nın haberine göre, Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio, 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren gece 23:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etme kararı aldı.

Kalabriya Bölgesi’nin de pazartesiden itibaren gece boyunca sokağa çıkma yasağı uygulayacağı, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 15 gün ara verileceği bildirildi.

Conte genel karantinaya karşı

İtalya’da vaka sayılarınsdaki hızlı artış üzerine aralarında ülkenin önde gelen bilim insanlarının da bulunduğu 100’ü aşkın akademisyen, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giuseppe Conte’ye bir mektup yazarak, enfeksiyonun hızla yayılmasının önüne geçmek için daha sert tedbirler getirilmesi gerektiğini, aksi takdirde ilerleyen günlerde yüzlerce ölümün olabileceğini savunmuştu.

Başbakan Giuseppe Conte ise genel karantinaya karşı olduğunu şu şekilkde açıklamıştı: