Nami: Hükümet kendine düşen yüzde 30’luk payı ödedi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, 2017 turizm gelirlerinin 860 milyon dolar civarında olduğunun hesaplandığın; 2018 yılı için ise bu rakamın 965 milyon dolar olduğunu açıkladı.

2017’den 2018’de bir artışın gözlemlendiğini, sektörün 2018 yılının sonunda 965 milyon dolarlık bir gelir elde ettiğini söyleyen Naimi, “ Henüz Mart ayına yeni girdik. O yüzden “hemen turizm öldü, ruhuna el fatiha” gibi ifadeleri çok fazla iddalı buldum.” dedi.

Teşvikler konusunda da açıklamalarda bulunan Nami, yürürlükte olan teşvik sistemine göre teşviklerin %70’in TC kaynaklı olduğunu; %30 da yerel kaynaklı olduğunu ve KKTC hükümeti olarak %30’luk kısmı ödediklerini açıkladı. Nami, geriye kalan %70’lik kısmın Türkiye’den aktarılacak kaynakla ilgili olduğunu ve onunla ilgili çalışmaların da yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.

“Umarım yakın zamanda bu nakitle ilgili aktarma da gerçekleşir ve bu taahhütler yerine getirilmiş olur” diyen Nami, turizm konusundaki reklam çalışmalarının ise aksamadan devam ettiği bilgisine sahip olduğunu söyledi. Nami, diğer teşvik sistemleri gibi, yıllar önce kurulan turizmdeki teşvik sisteminin de yeninden gözden geçirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.