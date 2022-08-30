Nakavt oyunu geri döndü: Bir anda arkadan saldırıyorlar

ABD’nin New York şehrinde geçtiğimiz yıllarda “popüler” olan nakavt oyunu tekrar görülmeye başlandı.

Kişilerin tanımadıkları kişilere aniden yumruk atması olan “oyun”, şehirde ilk olarak 1992 yılında görüldü.



30 yıl önce Bir MIT öğrencisi Yngve Raustein’ın Cambridge, Massachusetts’te bir grup kişi tarafından soğukkanlılıkla dövülmesiyle dikkat çeken durum sonrası kişiler, savcılara, amaçlarının rastgele bir yabancıyı dövmek olduğunu söylediler.



BİR KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

2022 yılında tekrar ortaya çıkan nakavt oyunu sonrasında 20 kişinin tanımadıkları kişiler tarafından yumruk yediği tespit edilirken, New York Şehri Polis Departmanı (NYPD) bir kişi ise ağır yaralanarak ölümden döndüğünü belirtti.