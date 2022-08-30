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Nakavt oyunu geri döndü: Bir anda arkadan saldırıyorlar

30 Ağustos 2022
ABD’nin New York şehrinde 30 yıl önce başlayan bir kişiye sebepsiz yere atılan yumruklu saldırı “nakavt oyunu” yeniden ortaya çıkmaya başladı






ABD’nin New York şehrinde 30 yıl önce başlayan bir kişiye sebepsiz yere atılan yumruklu saldırı “nakavt oyunu” yeniden ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde 20 kişiye saldırı yapılırken bir kişinin ağır yaralandığı belirtildi.



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30 Ağustos 2022






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