Nakavt oyunu geri döndü: Bir anda arkadan saldırıyorlar

ABD\u2019nin New York \u015fehrinde 30 y\u0131l \u00f6nce ba\u015flayan bir ki\u015fiye sebepsiz yere at\u0131lan yumruklu sald\u0131r\u0131 \u201cnakavt oyunu\u201d yeniden ortaya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131. Ge\u00e7ti\u011fimiz bir y\u0131l i\u00e7erisinde 20 ki\u015fiye sald\u0131r\u0131 yap\u0131l\u0131rken bir ki\u015finin a\u011f\u0131r yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\nABD\u2019nin New York \u015fehrinde ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda \u201cpop\u00fcler\u201d olan nakavt oyunu tekrar g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015fland\u0131.\r\n\r\nKi\u015filerin tan\u0131mad\u0131klar\u0131 ki\u015filere aniden yumruk atmas\u0131 olan \u201coyun\u201d, \u015fehirde ilk olarak 1992 y\u0131l\u0131nda g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n30 y\u0131l \u00f6nce Bir MIT \u00f6\u011frencisi Yngve Raustein'\u0131n Cambridge, Massachusetts'te bir grup ki\u015fi taraf\u0131ndan so\u011fukkanl\u0131l\u0131kla d\u00f6v\u00fclmesiyle dikkat \u00e7eken durum sonras\u0131 ki\u015filer, savc\u0131lara, ama\u00e7lar\u0131n\u0131n rastgele bir yabanc\u0131y\u0131 d\u00f6vmek oldu\u011funu s\u00f6ylediler.\r\nB\u0130R\u00a0K\u0130\u015e\u0130 \u00d6L\u00dcMDEN D\u00d6ND\u00dc\r\n\r\n2022 y\u0131l\u0131nda tekrar ortaya \u00e7\u0131kan nakavt oyunu sonras\u0131nda 20 ki\u015finin tan\u0131mad\u0131klar\u0131 ki\u015filer taraf\u0131ndan yumruk yedi\u011fi tespit edilirken, New York \u015eehri Polis Departman\u0131 (NYPD) bir ki\u015fi ise a\u011f\u0131r yaralanarak \u00f6l\u00fcmden d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.\r\n\r\n\r\nA\u011f\u0131r yaralanan ki\u015finin yedi\u011fi yumruk sonras\u0131 kafas\u0131n\u0131 kald\u0131r\u0131ma \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 ve kafatas\u0131n\u0131 k\u0131rd\u0131\u011f\u0131, uzun bir s\u00fcre solunum cihaz\u0131na ba\u011fl\u0131 ya\u015famas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan iyile\u015fti\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\u201cYARGILANMAYACAKLARINI B\u0130LENLER YAPIYOR\u201d\r\n\r\nKonuyla ilgili a\u00e7\u0131klamada bulunan John Jay Ceza Adalet Koleji'nde yard\u0131mc\u0131 profes\u00f6r olan emekli NYPD memuru Michael Alcazar, \u201cBU olaylar\u0131 g\u00f6rmek zorunday\u0131z. Bu sald\u0131r\u0131lar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirenler sadece ak\u0131l hastalar\u0131 de\u011fil. K\u0131zg\u0131n, b\u0131kk\u0131n, k\u00fcstah ve yarg\u0131lanmayacaklar\u0131n\u0131 bilenler var\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nAlcazar, \u015fehrin, seri su\u00e7lular\u0131 d\u00fczenli olarak sokaklara geri salan ve bir\u00e7o\u011funu daha da fazla su\u00e7 i\u015flemeye te\u015fvik eden gev\u015fek kefalet yasalar\u0131na at\u0131fta bulundu.\r\n\r\nNew York\u2019ta ise son d\u00f6nemde su\u00e7 oranlar\u0131 gittik\u00e7e artarken, genel su\u00e7lar, 2021'in ayn\u0131 d\u00f6nemine k\u0131yasla bu y\u0131l \u015fimdiye kadar \u00fc\u00e7te bir oran\u0131nda artt\u0131. Bununla birlikte \u015fehirde a\u011f\u0131r su\u00e7lar, ge\u00e7en y\u0131l ayn\u0131 tarihteki 14 bin 45'e k\u0131yasla 21 A\u011fustos'a kadar 16 bin 692'ye ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n