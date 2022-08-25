SürmanşetYaşam

Nadiren ortaya çıkan kırmızı peri Şili’de görüldü

25 Ağustos 2022
Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) yakınlarındaki Atacama Çölü'nün üzerindeki gökyüzünde kırmızı peri olarak bilinen parlak kırmızı çizgiler görüldü.






Avrupa Güney Gözlemevi’nin (ESO) yakınlarındaki Atacama Çölü’nün üzerindeki gökyüzünde kırmızı peri olarak bilinen parlak kırmızı çizgiler görüldü.



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25 Ağustos 2022






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