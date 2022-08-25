Nadiren ortaya çıkan kırmızı peri Şili’de görüldü

Avrupa G\u00fcney G\u00f6zlemevi'nin (ESO) yak\u0131nlar\u0131ndaki Atacama \u00c7\u00f6l\u00fc'n\u00fcn \u00fczerindeki g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde k\u0131rm\u0131z\u0131 peri olarak bilinen parlak k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7izgiler g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\r\nK\u0131rm\u0131z\u0131 peri, f\u0131rt\u0131na bulutlar\u0131n\u0131n \u00e7ok \u00fczerinde meydana gelen, genellikle alttaki bir g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcs\u00fc bulutu ile yer aras\u0131ndaki pozitif \u015fim\u015fek de\u015farjlar\u0131yla tetiklenen b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7ekli elektrik bo\u015falmalar\u0131d\u0131r.\r\n\r\nBununla birlikte, k\u0131rm\u0131z\u0131 periler D\u00fcnya atmosferinde y\u00fcksekte, bazen 50-90 kilometre y\u00fckseklikte g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.\r\n\u0130nsanlar y\u00fczy\u0131llard\u0131r, g\u00f6ky\u00fcz\u00fcndeki gizemli k\u0131rm\u0131z\u0131 \u0131\u015f\u0131klar hakk\u0131nda halk hikayeleri anlat\u0131yorlar.\r\n\r\nUluslararas\u0131\u00a0Uzay\u00a0\u0130stasyonundaki astronotlar\u0131n \u00e7ektikleri de dahil olmak \u00fczere binlerce kez foto\u011fraflan\u0131p filme al\u0131nsalar da, k\u0131rm\u0131z\u0131 periler hala olduk\u00e7a nadir bir g\u00f6ky\u00fcz\u00fc olay\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nESO'dan gelen bu yeni foto\u011fraf adeta bir tablo gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n