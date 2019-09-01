Birkaç hafta önce yayınlanan yazı dizimde Yunanistan’ın Kiklad Adalar gurubuna dahil olan Santorini adasıyla ilgili gezi notlarımı paylaşmıştım.

Bu haftaki yazımın konusu ise yine Ege Denizinde yer alan ve Kiklad adalar gurubunda yer alan Mykanos adası olacaktır. Ada, Haziran – Ağustos aylarında sabaha kadar devam eden eğlencenin yanı sıra denizi ve kumsalı ile pek çok turistin özellikle de bekarların uğrak noktasının başında yer alır. Böyle de olunca sadece Yunan değil Dünya jet sosyetesinin de vazgeçilmezidir. Yunan adaları arasında fiyat bakımından kıyaslama yapacak olursak en pahalı olan ada Mykanos adasıdır.

Mykanos’un 89 km sahil şeridi olup ada nüfusu 11 bin civarındadır. Ancak bu rakam yaz aylarında 4-5 katına kadar çıkmaktadır. Adanın en kalabalık olan dönemi ise Mayıs -Ağustos aylarına denk gelmektedir. Klasik Yunan mitolojisine göre, Herkül’ ün bir savaşta öldürdüğü devler bu adadaki Mykonos granitlerinin altında gömülüdür. Adanın ismi ise ‘kaya kütlesi’ veya ‘kayalık’ anlamlarından gelir. Bir başka inanışa göre ise adanın ismi Mykanos adlı bir kahramandan alınmıştır. Adada konuşulan resmi dil Yunanca olmasına rağmen yaygın bir şekilde İngilizce ‘de konuşulmaktadır. Para birimi ise Euro’dur.

Mykanos’a nasıl gidilir

Mykanos’a, Larnaka Havalimanı’ndan (LCA) aktarmalı olarak Atina Havalimanı (ATH) Mykanos(JMK) havalimanına uçabilirsiniz. Günde 5-6 seferin yapıldığı uçuşlar gidiş/dönüş olarak €220 civarındadır. Eğer dilerseniz adaya yapacağınız uçuşunuzu Ercan çıkışlı Sabiha Gökçen Havalimanından da aktarmalı olarak gerçekleştirebilirsiniz. Gidiş / dönüş olan bu uçuşun fiyatı ise takribi €350 dur. Adayı gezmek için ulaşımda farklı alternatiflerden de yararlanabilirsiniz. Nasıl mı? Yunanistan ve diğer Yunan adaları yanı sıra Kuşadası, İzmir, Çeşme limanlarından kalkan feribot seferleri ile adaya gidip konaklayabilirsiniz. Bir başka alternatif ise Yunan Adaları turlarını yapan krüz şirketlerinin paket programlarından faydalanarak adayı günübirlik gezebilirsiniz. Böyle bir paket turun fiyatı ise kabin, kategori ve dönemine göre farklılık göstermekte olup €399 ‘dan itibaren başlamaktadır.

Adada ulaşım

Tüm Yunan adalarında olduğu gibi Mykanos’ ta da otobüs seferleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca dilerseniz motosiklet, scooter veya araba da kiralayabilirsiniz. Adada kullanılan bir başka ulaşım aracı ise taksidir. Ancak taksilerde taksimetre yoktur. Taksimetre olmamasına rağmen tüm taksiler standart ücret uygularlar. Yine de siz ne kadar ödeyeceğinizi merak ederseniz taksiye binmeden şoförünüze sorabilirsiniz.

Mykanos’ta gezilecek yerler

Mykanos Town: Burası ‘Chora’ olarak da bilinmektedir. Gözünüzün önünde bir körfez canlandırın ki daracık sokaklarında beyaz badanalı evler, irili ufaklı şapel ve kiliseler bulunsun. Yine bu sokaklarda küçücük dükkanlar, kafeler, barlar ve sanat galerileri bulunsun. Chora sokaklarında yürürken Ege’deki bu adanın diğer adalardan ne kadar da farklı olduğunu göreceksiniz. Gözünüzün alabildiğince görebileceğiniz renkler beyaz, mavi ve gridir…

Paraportiani Kilisesi: Meryem Ana’ya adanmış olan bu kilise adaya giden turistlerin uğrak noktasının başında gelmektedir. Kilise, Fransız – İsviçreli mimar olan Le Corbusier’ in en güzel eserlerinden biri olarak bilinir. 13. cü yüzyılda yapımına başlanan kilisenin tamamlanması 16.cı yüzyılda yapılan eklemelerle 17.ci yüzyıla kadar dayanmıştır.

Yel Değirmenleri: Mykanos deyince akla sabaha kadar devam eden çılgın eğlencenin yanı sıra adanın sembolü durumuna gelmiş olan yel değirmenleri gelir. Değirmenler Chora’da olup gün batımını izlemek için turistlerin toplandığı yerlerin başında gelir.

Little Venice (Küçük Venedik): Dünyada görülecek en güzel gün batımı buradan izleniyor. Burası gün batımını izlemeye gelen turistlerle dolup taşmaktadır. Özellikle de burada bulunan kafelerden birine oturup kahvenizi yudumlarken gün batımını izlemeniz unutulmazdır. Bu bölgede eskiden kaptanların oturduğu evler bulunuyor.

Nammos Beach: Mykanos’taki barlar, diskolar ve çılgın şovlar gün ağarana kadar devam eder. ‘Kıbrıs’ın ‘Ayia Napa’daki eğlencesine alışık olanlar beni daha iyi anlayacaklardır. Eğlence mekanları arasında en çok bilinenler ise Astra, Belvedere Bar ve Remezzo gibi yerlerdir.

Ano Mera Köyü: Adanın merkezinden 8 km uzaklıkta Mykanos Belediyesi sınırları içindeki (Dimos) antik Yunan köyüdür. Köy, sakinliği ile dikkat çekmektedir. Adanın her yerinde olduğu gibi burada da beyaz badanalı evlerin yanı sıra bir de manastır vardır. Bu manastır Tourliani Manastırı olarak bilinir.

Matovianni Sokağı: Adanın en güzel dükkanlarının bulunduğu sokaktır. Küçücük dükkanlar bu sokağa farklı bir güzellik verir.

Delos Adası: Klasik Yunan Mitolojisine göre Artemis ve Apollon’ un doğduğu ada olan Delos adası Mykanos adası yanındadır. Toplam yüzölçümü 5km olan adaya Mykanos’ tan yapılan günü birlik tekne turları ile ulaşabilirsiniz. Adada Apollon Tapınağı ve Antik Tiyatro vardır. Burası arkeoloji ve tarih sevenlerin ilgi odağıdır.

Mykanos plajları

Ada genelinde sayıları 15’i bulan plajları ve koyları ile bir tatil beldesidir. Limana en yakın olan Malalianos Plajı ve Tourlos Plajıdır. Bu plajlar yaz aylarında kalabalıktır. Mykonos Adası’nın en iyi plajları olan Paradise, Super Paradise ve Agrari’dir. Super Paradise Beach çıplaklar kampı olarak kullanılsa da buraya çıplak olmadan da girebilirsiniz.

Mykanos’ta konaklama

Yaz aylarının gelmesi ile canlılık kazanan adaya son dakika gitmeye kalkarsanız ya otellerde oda bulamazsınız veya bulsanız bile otel fiyatları normalin çok üzerinde olur. Genel de otel fiyatları gecelik €100-€590 arasında farklılık gösterir. Pelican, Poseidon Hotel merkezde olup uygun fiyatlı otellerdir. Traditional Mykonian, Windmill ise lüks olan yerlerdir. Sayıları fazla olmamakla birlikte adada günlük oda kiralamanız da mümkündür. Ancak adada en uygun konaklama paket turlar ile yapılır. 6 gece konaklamalı turlar €890, 5 gece konaklamalı turlar ise €837 gibi fiyata satılmaktadır.

Mykanos’ta ne yenir

Restoranlar akşam 7-8 gibi açılır ve geç saatlere kadar servis devam eder. Tüm Yunan adalarında olduğu gibi deniz ürünleri ilk sırada yer alır. Ancak Akdeniz, Hint mutfağı gibi alternatiflerinizde vardır. Hafif atıştırmalık meze tabağı yanında kocaman bir ‘Greek Salat’ bol bol doyurucudur. Ama siz iyi bir restoranda yemek istiyorsanız önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor. Seçtiğiniz restorana telefon veya e-mail ile yer ayırtabilirsiniz. Ancak yaptığınız rezervasyona 15 dakika geç kalmanız durumunda masanız bir başkasına verilir. O nedenle rezervasyon yapmışsanız dakik olmalısınız. Fiyatlara gelince böyle bir restoranda Rib Eye Steak fiyati €85’ dan, Deniz Ürünlü Makarna €35’ dan başlamaktadır.

Mykanos’tan ne alınır

Küçücük dükkanların raflarını süsleyen yel değirmenleri, deniz kabukları ve magnetler küçük hediyelik eşyaların başında gelir. Eğer marka arıyorsanız lüks markaların başında gelen Gucci, Channel gibi ünlü markaların butiklerinden de alışveriş yapabilirsiniz. Bu butikler daha çok krüz gemilerinin adaya yaklaştığı liman tarafında konumlanmıştır. Mykanos’taki sanat galerilerinde sergilenen sanatçıların orijinal eserlerinden de satın alabilirsiniz. Adada outlet veya mall yoktur.

Mykanos’ ta yapacağınız bir tatil ile gündüzleri denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarırsınız. Akşamları ise sabaha kadar süren çılgın partilerde Dünyaca ünlü DJ ‘lerin performanslarını izleyip, dans ve müzik eşliğinde çılgınca eğlenebilirsiniz. Adada 30’dan fazla olan sanat galerisinde sergilenen Yunan, Türk, Amerikalı gibi sanatçıların orijinal sanat eserleri sergilenir. Bu galerileri gezmek ise sizin için farklı bir alternatif olabilir.

Haftaya bir başka Şirin’ce GEZİyorum’ da buluşuncaya kadar sevgiyle kalın…

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