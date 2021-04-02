Myanmar’da kablosuz internet bağlantısı kesildi

Özel telekom firması Ooredoo, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığından gelen talimat üzerine, ülke genelinde kablosuz internet bağlantılarının geçici süreliğine kesildiğini açıkladı.

Myanmar cuntası, darbeden günler sonra protestoların başlaması üzerine gösterilerin organize olmasını ve protestocuların sosyal medya paylaşımlarını engellemek için telefonlara internet erişimini engellemişti.

İnternet yasaklarına rağmen protestocular, sanal özel ağ (VPN) programlarıyla yasağı delerek sosyal medya paylaşımlarına devam etmişti.

Güvenlik güçleri 44 çocuğu öldürdü

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölen protestoculardan 44’ünün çocuk olduğu açıklandı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 543 kişiden 44’ünün 18 yaş altında olduğunun doğrulandığı kaydedildi.

Myanmar’daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

543 protestocu öldü

Myanmarlılar 6 Şubat’ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 543 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.