Myanmar’da can kaybı 765’e yükseldi

Myanmar'da askeri darbe kar\u015f\u0131tlar\u0131n\u0131n protestolar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin silahl\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131 sonucu ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirenlerin say\u0131s\u0131 765'e y\u00fckseldi.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00dclkede son 24 saatte Hpakant, Wetlet, Mandalay ve Hsipaw kentlerindeki protestolarda 6 can kayb\u0131 daha ya\u015fand\u0131.\r\n\r\nToplam can kayb\u0131 765'e y\u00fckseldi, 3 bin 555 ki\u015fi daha g\u00f6zalt\u0131nda tutuluyor. 1369 ki\u015fi hakk\u0131nda ise g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\nKaren Ulusal Birli\u011finden silahl\u0131 gruplara birle\u015fme \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131\r\n\u00d6te yandan\u00a0darbe\u00a0kar\u015f\u0131t\u0131 etnik silahl\u0131 gruplardan Karen Ulusal Birli\u011finin (KNU) lideri Baw Kyaw Heh, 1 \u015eubat darbesinin ard\u0131ndan \u00fclke genelinde ba\u015flayan direni\u015fin etnik gruplar i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir f\u0131rsat oldu\u011funu belirterek, "Bu f\u0131rsat\u0131 iyi de\u011ferlendirmeli ve askeri diktat\u00f6rl\u00fc\u011fe kar\u015f\u0131 sava\u015fmal\u0131y\u0131z" dedi.\r\n\r\nKNU lideri Heh, askeri y\u00f6netimden kurtulmak i\u00e7in di\u011fer etnik silahl\u0131 gruplara, beraber hareket etme \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\nMyanmar'da askeri darbe\r\nMyanmar\u00a0ordusu, 8 Kas\u0131m 2020 se\u00e7imlerinde hile yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131n\u0131n ortaya at\u0131lmas\u0131 ve \u00fclkede siyasi gerilimin y\u00fckselmesinin ard\u0131ndan 1 \u015eubat'ta y\u00f6netime el koymu\u015ftu.\r\n\r\n\r\nOrdu, \u00fclkenin fiili lideri ve D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Aung San Suu \u00c7ii ba\u015fta olmak \u00fczere, pek \u00e7ok yetkiliyi ve iktidar partisi y\u00f6neticisini g\u00f6zalt\u0131na alm\u0131\u015f ve bir y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na\u00a0ola\u011fan\u00fcst\u00fc hal\u00a0ilan etmi\u015fti.\r\n\r\n\u00dclkede geni\u015f kat\u0131l\u0131ml\u0131 g\u00f6steriler s\u00fcrerken, g\u00f6zalt\u0131ndaki \u00fcst d\u00fczey h\u00fck\u00fcmet yetkililerinin askeri mahkemede yarg\u0131lanmalar\u0131na devam ediliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n