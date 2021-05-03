Myanmar’da can kaybı 765’e yükseldi

Ülkede son 24 saatte Hpakant, Wetlet, Mandalay ve Hsipaw kentlerindeki protestolarda 6 can kaybı daha yaşandı.

Toplam can kaybı 765’e yükseldi, 3 bin 555 kişi daha gözaltında tutuluyor. 1369 kişi hakkında ise gözaltı kararı sürüyor.

Karen Ulusal Birliğinden silahlı gruplara birleşme çağrısı

Öte yandan darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliğinin (KNU) lideri Baw Kyaw Heh, 1 Şubat darbesinin ardından ülke genelinde başlayan direnişin etnik gruplar için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve askeri diktatörlüğe karşı savaşmalıyız” dedi.

KNU lideri Heh, askeri yönetimden kurtulmak için diğer etnik silahlı gruplara, beraber hareket etme çağrısında bulundu.

Myanmar’da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu.