Myanmar’da askeri yönetime karşı “sivil hükümet” kuruldu

Ulusal Meclisi Temsil Komitesi’nden (CRPH) yapılan yazılı açıklamada, “2020’deki seçimlerin ardından halkın verdiği yetkiye dayanarak seçilmiş milletvekillerinden oluşan Ulusal Birlik Hükümetinin (NUG) kuruluşunu ilan ediyoruz” ifadesi yer aldı.

Ulusal Birlik Hükümeti’nin 15 isimli kabine listesi de açıklamada ilan edildi.

Suu Çii, sivil hükümetin kabinesinde

Eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, kabinede yeniden “devlet başkanı” olarak yer alırken ülkenin gözaltındaki eski fiili lideri Aung San Suu Çii de “Devlet Danışmanı” olarak görevlendirildi.

Suu Çii’nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) üst yöneticilerinden Mahn Win Khaing Than kabinede “başbakan” olarak yer aldı.

Nisanın ilk haftası tamamlanacağı açıklanmıştı

1 Şubat darbesinden sonra seçilmiş milletvekillerince kurulan CRPH, 1 Nisan’da Myanmar ordusunun 2008’de yaptığı yürürlükteki anayasayı tanımadıklarını duyurmuştu.

Komite, sivil hükümet kurma çalışmalarının nisanın ilk haftasında tamamlanacağını açıklamıştı.

Myanmar’da yaşananlar

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.