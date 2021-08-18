Myanmar’da askeri darbeden beri ölenlerin sayısı bini aştı

Myanmar’da Siyasi Mahkumlara Yardım Derneğinden yapılan açıklamada, ordunun, 6 ay önce yönetimi seçilmiş lider Aung San Suu Çii’nin elinden aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bugün iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şimdiye kadar bin 1 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü vurgulandı.

Myanmar’daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu bin 1 kişi hayatını kaybederken ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.