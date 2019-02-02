Kıbrıs

Müteahhitler Birliği’nden Çalışma Bakanı’na eleştiri

2 Şubat 2019

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i, iş güvenliğinden yoksun çalışıldığı gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait binanın dış cephe boya işlerini durdurmasından dolayı eleştirdi.

Cafer Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait binada işçilerin iş güvenliğinden yoksun bir şekilde çalıştırıldığı gerekçesiyle çalışmaların durdurulmasını, “reklam filmi çeker gibi bir olay” ifadeleriyle eleştirdi.

Bakan’ın müfettiş veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmadığını belirten Gürcafer, Çalışma Bakanına, hangi kriterlere göre çalışmaları durdurduğunu açıklaması çağrısında bulundu.

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