Erk: Bakanlar Kurulu’nun Vatandaşlık Verme Yetkisi Kaldırılmalı

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri ve Lefkoşa milletvekili adayı Mustafa Erk, Mayıs TV’de Meltem Sakin ile Gazete Sohbetleri programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlar Kurulu’nun Vatandaşlık Verme Yetkisi Kaldırılmalı

Mustafa Erk, çağdaş ve insan haklarına uygun bir Vatandaşlık Yasası’nın şart olduğunu, yasaya uygun şekilde hak eden herkesin vatandaş olmasını savunduklarını vurgulayarak Bakanlar Kurulu’nun vatandaş yapma yetkisinin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Hükümet ile Patronlar Komplo Kurmuş Gibi

Yeni belirlenen asgari ücretin az bile olduğunu buna rağmen patronların ve hükümetin danışıklı dövüş ile kaos yarattıklarını belirten Erk, küçük işletmelere ve esnafa destek verilmeden bu asgari ücreti ödeyemeyeceklerini vurguladı. 50 kişiden fazla emekçi çalıştıran, az sayıdaki büyük patronun ise hükümet ile birikte emekçilere komplo kurmuş gibi bir durum oluştuğunu söyledi.

Euro’ya Geçişe Karşı Değiliz Ama Emekçinin Alım Gücünü Artırmayacak

Bağımsızlık Yolu Partisi’nin Euro’ya veya başka bir para birimine geçişe sıcak baktığını ancak sadece Euro’ya geçişin emekçinin alım gücünü artırmayacağını söyleyen Erk, 2000’lerin başındaki ekonomik krizin ardından Türk Lirası’nda göreceli bir istikrar sağlandığını, emekçinin alım gücünün ise yükselmediğini örnek verdi.

Elektrik Kesintilerinin Sebebi Arıza Değil, AKSA ve Hükümettir

Son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin sebebine değinen Erk, AKSA’nın devletten 450 milyon Türk Lirası alacağı olduğunu, protokol gereği devrede olması gereken 6 santralin 4’ünü çalıştırmakta olan AKSA’nın tam kapasite çalışmamasından kaynaklı kesintiler yaşadığımızı anlattı. Kesintilerin Teknecik’teki santralden veya Kıb-Tek’ten kaynaklanmadığını belirten Erk, “Hükümet AKSA’ya bocunu ödemediği için karanlıkta kalıyoruz” dedi.

Orman Dairesi Halka Ucuz Odun Sağlamalı

Bu soğuk günlerde ısınmanın önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Erk, hem doğanın daha fazla talan edilmesini önlemek hem de ekonomik açıdan zor durumda olan halka destek olmak adına, Orman Dairesi’nin yanmış ağaçların odununu ucuza satması önersinde bulundu.

Oy Kaygısındaki Partilerin Sizi Koruyacağı Yok, Siz Kendinizi Koruyun

Pandemi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erk, seçim çalışmalarında sağlık önlemlerine uyulması gerektiğini, sadece oy kaygısında olan partilerin halkı umursamadığını söyleyerek, vatandaşların kendilerini korumalarını önerdi. Bağımsızlık Yolu’nun, halk sağlığını korumak amacıyla kitlesel kapalı salon etkinlikleri yapmayacağını da belirtti.

Vur Mühürü Yıldıza, Özel Sektöre Sendika

Uzun yıllardır mücadelesini verdikleri “sendikasız çalıştırılmak yasaklansın” kampanyasını hatırlatan Erk, “vur mühürü yıldıza, özel sektöre sendika” çağrısında bulundu.