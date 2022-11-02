Murat Şenkul Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde yapılan düzenlemeleri eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Girne Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı Murat Şenkul, şehir trafiğinde her gün farklı düzenlemeler yapılmak istendiğini, bunun da “kaosa neden olduğunu” belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Şenkul, CTP Girne ilçe yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Semih Sancar Caddesi’nde basın açıklaması yaptı.

Girne’nin artan trafik sorununa karşı “görevde olduğu sekiz yıllık süre içerisinde hiçbir adım atmayan mevcut belediye başkanının seçime beş kala göstermelik bazı düzenlemeler yapmaya çalıştığını” iddia eden Şenkul, “bunu yüzüne gözüne bulaştırdığını” savundu.

Semih Sancar Caddesi’nde hiçbir bilimsel çalışmaya dayanmadan yapılan düzenlemenin trafikte kaosa neden olduğunu ve her gün yap-boz tahtası gibi trafik düzenlemesi üzerinde oynandığını iddia eden Şenkul, “Bu işler için harcanan para Girnelinin cebinden çıkmaktadır. Belediye Başkanının halkın parasını çarçur etme yetkisi yoktur” dedi.

Şenkul, belediye yönetimine yapılan uygunsuz düzenlemeyi derhal iptal etmesi çağrısında bulunarak, bunun yapılmaması halinde 25 Aralık’tan sonra kendisinin bu kararı üreteceğini ve uzmanlardan da faydalanarak trafiği rahatlatacak şekilde yeniden düzenleyeceğini belirtti.