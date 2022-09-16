Multikulti Parti’ler yeniden başlıyor

Multikulti Partileri 2 buçuk yıl gibi uzun bir aradan sonra yeniden başlıyor.

Pandemi öncesinde Lefkoşa, Limasol, Mağusa gibi şehirlerde düzenli olarak yapılan ve adada Türk, Rum, yerli, yabancı, turist ya da öğrenci farklı kültürlerden, farklı yaş gruplarından insanları bir araya getiren, birlikte eğlendiren, dans ettiren parti, pandemi dolayısı ile ara verildikten sonra ilk kez Lefkoşa Surlar içindeki Pangea Cafe’de (eski Imagine Bar) 17 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Radio Pangea’nın organizatörlüğünü ve DJ’liğini yaptığı ve doğu ya da batı, farklı coğrafyalardan, farklı kıtalardan çok kültürlü eklektik müziklerin çaldığı parti 21:30’da başlayacak ve gece geç saatlere kadar eğlence devam edecek. Lokmacı sınır kapısına 1 dakika yürüme mesafesindeki Pangea Cafe’nin ağaçlar ve sarmaşıklarla dolu bahçesinde gerçekleşecek partiye girişte herhangi bir ücret alınmayacak.