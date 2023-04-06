Mülteci Hakları Derneği yararına Cello & Piano Recital şöleni düzenleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Mülteci Hakları Derneği yararına Cello & Piano Recital şöleni düzenleniyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Mülteci Hakları Derneği yararına Cello & Piano Recital şöleni düzenleniyor.

Mülteci Hakları Derneği yararına Cello & Piano Recital şöleni düzenleniyor.  

 


Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, Cello & Piano Recital şölenin 15 Nisan Cumartesi günü saat 20.00-21.00 saatleri artasında Naci Talat Vakfı’nda yapılacağı kaydedildi.

 

Açıklamada, Eser Öktem, Fikri Toros ve Püren Eda Gözer’in geceye katılanlara müzik şöleni yaşatacağı belirtildi.   

 

Geceye katılarak, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamını sürdüren mültecilere destekte bulunulabilineceği kaydedildi.

 

Açıklamada ayrıca, online bilet satılabileceği ve sorular için 05338409192 numaralı telefondan 10.00-17.00 saatlerinde Dernek yetkililerine ulaşılabileceği belirtildi.

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Tags:Mülteci Hakları DerneğpiyanoResital
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