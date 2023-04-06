Mülteci Hakları Derneği yararına Cello & Piano Recital şöleni düzenleniyor.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, Cello & Piano Recital şölenin 15 Nisan Cumartesi günü saat 20.00-21.00 saatleri artasında Naci Talat Vakfı’nda yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Eser Öktem, Fikri Toros ve Püren Eda Gözer’in geceye katılanlara müzik şöleni yaşatacağı belirtildi.

Geceye katılarak, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamını sürdüren mültecilere destekte bulunulabilineceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, online bilet satılabileceği ve sorular için 05338409192 numaralı telefondan 10.00-17.00 saatlerinde Dernek yetkililerine ulaşılabileceği belirtildi.