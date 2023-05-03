Mülteci Hakları Derneği, anneler günü kartı satışa çıkardı

Mülteci Hakları Derneği, geliri mülteci anneler için kullanılacak anneler günü kartı satışa çıkardı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Bu yıl Anneler Günü hediyesi Mülteci Hakları Derneği’nden olsun. Bu birbirinden güzel kartlardan alarak hem kendi annenizi mutlu edebilirsiniz hem de Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamını sürdüren mülteci anneleri mutlu edebilirsiniz” denildi.

Kart satışlarından elde edilen gelirle mülteci annelere hediye almak için kullanılacağı kaydedildi.