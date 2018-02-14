Mülteci çocuklar Köfünye’de zor şartlarda hayatını idame ettiriyor

Rum Çocuk Hakları Komiseri Lida Kursumba, Larnaka’ya bağlı Köfünye’deki (Geçitkale) mülteci evinde kalan çocukların, zor şartlarda hayatını idame ettirdiğini söyledi.

Haravgi gazetesine göre Kursumba, bu konuda daha önce rapor hazırladığını anımsatarak, buna rağmen sorunların hala devam ettiğini ve şu ana kadar, yetkili makamlardan, bu konuda ne gibi faaliyetler yapılacağına dair bilgilendirme yapılmadığını ifade etti.

Kursumba, çocukların gerek eğitim, gerekse ikamet koşullarıyla ilgili çeşitli yetersizlikler bulunduğuna dikkat çekti.