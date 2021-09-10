Muhteşem final maçları ile DAÜ Cup tamamlandı

KKTF ve DAÜ tarafından Ergün Demirciler anısına düzenlenen 13+ Büyükler-Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorisi-3, DAÜ kortlarında çok çekişmeli, heyecanlı ve zevkli final karşılaşmalar ile sona erdi.
Final karşılaşmaların ardından gerçekleşen ödül töreni ile dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kategorilerde oynanan final maçları ve sıralamalar şu şekilde oluştu;
BÜYÜK KADINLAR – FİNAL
ECEM AÇIKEL- AZRA YALKIÇ 6/4 5/7 6/3
BÜYÜK ERKEKLER – FİNAL
MUSTAFA ZORBA – RASİM ÜLKER 6/3 6/0
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – KADINLAR FİNAL
ÖZDE DAĞLI – DEREN KALFAOĞLU 1/6 7/5 10/7
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – ERKEKLER FİNAL
AYDIN KAYOL – MEHMET ÇAĞANSEL 6/4 6/4
KKTF DAÜ CUP SIRALAMALARI:
BÜYÜK KADINLAR
- ECEM AÇIKEL
- AZRA YALKIÇ
BÜYÜK ERKEKLER
- MUSTAFA ZORBA
- RASİM ÜLKER
BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER
- MUSTAFA ZORBA / RASİM ÜLKER
- BERKE CAN EKİNCİ / DERİN SAMİOĞLU
SENYÖRLER KATEGORİSİ
- EKİN ÖLMEZ
- JEAN SCHROTTER
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ – KADINLAR
1.DEREN KALFAOĞLU
2.ÖZDE DAĞLI
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ – ERKEKLER
1.AYDIN KAYOL
2.MEHMET ÇAĞANSEL
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ – ÇİFT ERKEKLER
1.ERHAN DEMİRCİLER / TANCAN KEMALLER
- AYDIN KAYOL / AVNİ ERSUNER
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ –KARIŞIK ÇİFTLER
- AYDIN KAYOL / ÖZDE DAĞLI
- URAZ ŞENTÜRK / NERMİN YÖNEL