Muazzez Abacı trafik kazası geçirdi

Usta sanatçı Muazzez Abacı’dan kötü haber geldi. Abacı’nın trafik kazası geçirdiği öğrenildi

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, yürekleri ağza getirdi. Muazzez Abacı’nın trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

KORKTUĞU BAŞINA GELDİ



Zorunlu olmadıkça ikinci köprüden (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) geçmek istemediğini söyleyen ve o köprüden geçtikçe de hep kaza geçirdiğini belirten Muazzez Abacı’nın korktuğu başına geldi.

DURUMLARI İYİ



Şoförüne birinci köprüyü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) kullanmasını söyleyen Muazzez Abacı, trafik yoğunluğu nedeniyle yine ikinci köprüyü kullanmak zorunda kaldı. Abacı, köprüyü geçtikten sonra kaza geçirdi. Usta sanatçının ve şoförünün durumu iyi.