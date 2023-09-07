MTG’de görev dağılımı yapıldı

Sezona “yeniden şampiyonluk ve yeni rekorlar” hedefi ile başlayan yeni Mağusa Türk Gücü yönetimi görev bölümü yaptı. Koral Bozkurt başkanlığındaki yeni yönetimde, asbaşkanlık görevini Tanyel Bayraktaroğlu, 2’nci başkanlık görevlerini ise Onursal Bozkurt ve Gürkan Onalt yapacak. Genel sekreterlik görevini ise Koray Olurcan yürütecek.
Ardı ardına 5’inci şampiyonluğu hedefleyen ve Ali Oraloğlu yönetiminde güçlü bir kadro oluşturan MTG’de Kemal Mahirel, Çağrı Aktuğ, Kaan Güder ve Mehmet Akkent birlikte görev yapacak.
MTG’de yeni dönemde basın sözcüsü olarak görev üstlenen Fatih Özarman, ciddi bir motivasyonla görev dağılımını tamamlayarak kolları sıvadıklarını söyledi.
Özarman, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını belirterek, “Tecrübeli bir teknik adam ve şampiyonluğu bilen bir ekiple yola çıktık. Yönetim Kurulu olarak ortak bir amaç etrafında, tam bir görüş birliği içerisinde kenetlendik. Tarihi başarılarla dolu kulübümüze, yeni başarılar eklemek en önemli önceliğimiz” dedi.
Bozkurt: Bu yıl rekor yılı olacak
Koral Bozkurt, yeniden görev almasının ardından, kurumsallaşma konusunda da yeni adımlar atmak için kolları sıvadı. Tesisleşme, alt yapının güçlendirilmesi, gelir getirici yeni projelerin hayata geçmesi noktasında önemli adımlar atmaya hazırlanan Bozkurt, “Sahada bir an bile yarıştan kopmayacağız. Bunun yanında kulübümüzü geleceğe taşıyacak güçlü projeleri de ertelemeden hayata geçireceğiz” dedi.
Bozkurt başkanlığındaki yeni yönetim şöyle:
Koral BOZKURT BAŞKAN
Tanyel BAYRAKTAROĞLU AS BAŞKAN
Onursal BOZKURT 2.BAŞKAN
Gürkan ONALT 2.BAŞKAN VE FUTBOL ŞUBE
Koray OLURCAN GENEL SEKRETER
Mehmet SABANCI MUHASİP
Kemal MAHİREL FUTBOL ŞUBE, SAĞLIK, SAHALAR VE SOSYAL MEDYA SORUMLUSU
Çağrı AKTUĞ FUTBOL ŞUBE VE SAĞLIK SORUMLUSU
Kaan GÜDER FUTBOL ŞUBE VE HUKUKİ İŞLER
Mehmet AKKENT FUTBO LŞUBE
Özder FİDANER KURUMSAL YAPI VE DIŞ İLİŞ. SORUMLUSU
Erhan KARA TARAFTAR SORUMLUSU
Fikri ARKINER REKLAM SORUMLUSU
Fatih ÖZARMAN LOKAL VE BASIN SORUMLUSU
Mehmet Özden DURDU REKLAM VE FEDERASYON TEMSİLCİSİ
Derviş BAYRAKTAR REKLAM VE SOSYAL İŞLER ALTYAPIDAN SORUMLU
ALT YÖNETİM
Mehmet TERAZİLİ ALTYAPI U-19 YÖNETİCİSİ
Mehmetali ULUÇAĞ ALTYAPI U-16 YÖNETİCİSİ
Mustafa BİRAN ALTYAPI U-14 YÖNETİCİSİ
Hakan ŞEREN ALTYAPI AKADEMİ
Akın KAVAZLAR ALTYAPI AKADEMİ
Kemal MANALI ALTYAPI AKADEM