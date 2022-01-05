MTG çalışmalara başladı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Son iki sezonun şampiyonu ve 2021-2022 sezonunun ilk devresini lider olarak tamamlayan Mağusa Türk Gücü (MTG), devre arası çalışmalarına takım sponsorlarından olan Fit Plusta Fitness & Gym salonunda başladı.

Mağusa Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu devre arası çalışmaları ile ilgili olarak şunlar belirtti: “Çarşamba gününe (bugün) kadar salon çalışmalarımız devam edecek. Perşembe günü sahaya inceğiz, saha çalışmalarına başlayacağız. Cuma günü ise Acapulco Resort Hotel’de kampımız başlayacak. Kampımız 11 ocak tarihine kadar sürecek. Yeni transferimiz Mickael Pote de çalışmalarımızda yer alıyor. Kamp süresi boyunca günde çift antrenman olacak. Bu arada kamp süresinde K.Kaymaklı ile bir de hazırlık maçı da yapacağız. Kamp sonrasında iki hazırlık maçı daha olacak. 15’inde Gençlik Gücü, 21’inde ise Binatlı ile. Böylece hazırlık maçlarını tamamlayarak ikinci devreye hazır olacağız.”