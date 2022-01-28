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mRNA teknolojisini kullanan HIV aşısı testleri başladı

28 Ocak 2022
AIDS Aşısı





Corona virüs aşısı geliştiren ABD’li ilaç şirketi Moderna ve Uluslararası AIDS Aşısı Girişimi, mRNA teknolojisini kullanan HIV aşısının insanlarda test edilmeye başlandığını açıkladı.



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28 Ocak 2022


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