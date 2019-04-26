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Mozambik yeni bir kasırgayla karşı karşıya

26 Nisan 2019
Mozambik

Afrika’nın güneydoğusunda yer alan Mozambik, 600’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Idai Kasırgası’ndan haftalar sonra yeni bir kasırganın etkisi altına girdi.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamaya göre, dün akşam başlayan Kenneth Kasırgası, Komor Adaları’nda 3 kişinin ölümüne yol açarak Mozambik’i etkisi altına almaya başladı.

Tanzanya’yı da vurması beklenen kasırga nedeniyle Mozambik hükümeti yaklaşık 30 bin kişiyi tahliye etti.

Hızı saatte 200 kilometreyi bulan kasırganın bölgede 1,5 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Geçen ay, Idai Kasırgası ve sellerin vurduğu Mozambik’te 600’den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 600 kişi yaralanmıştı.

Ülkede kolera salgının ardından halkın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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